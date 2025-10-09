'सलमान खान ने राधे फिल्म से निकलवा दिया था...' 'कोई मिल गया' एक्टर रजत बेदी का बड़ा खुलासा, बोले- भाई को जैसे ही पता चला

Rajat Bedi on Salman Khan: आर्यन खान की फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले रजत बेदी (Rajat Bedi) ने इन दिनों लगातार बयानबाजी कर पुराने खुलासे कर रहे हैं. ऐसे में एक्टर ने सलमान खान को लेकर ऐसी बात कही कि उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

'राधे' से कमबैक करने वाले थे रजत

रजत बेदी का एक पुराना इंटरव्यू फिर से लोगों का ध्यान खींच रहा है. इसमें एक्टर ने सलमान खान को लेकर बात की. रजत ने कहा- 'राधे में मैंने बिल्कुल ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था. मुझे मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से फोन आया और कहा कि आप सिलेक्ट हो गए हैं राधे के लिए. मैं बड़ा खुशी खुशी उनके जो राइटर हैं उनसे भी मिला. वो भी बहुत खुश थे. राधे से मुझे लगा कि बहुत बढ़िया कम बैक मिल जाएगा.'

सलमान का नजरिया अलग

एक्टर ने आगे कहा कि बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है. स्पेशली सलमान भाई के साथ काम करने की तो सबकी इच्छा होती है. सलमान भाई के साथ तो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं. उनके साथ काम करने का मौका मिल जाए तो बहुत है मेरे लिए. रजत ने कहा कि सलमान का फिल्म को लेकर एक अलग नजरिया था.

फिल्म से निकलवाया

भाई ने मुझे बुलाया. जब उन्हें पता लगा कि मैं वो रोल करने वाला हूं. तब भाई ने मुझे कहा- 'रजत, तू वेट कर थोड़ा सा..मैं तुम्हें इससे बेतरीन कमबैक दिलाना चाहता हूं जो राधे से भी अच्छा होगा. जब भाई ने मुझे बोला तो तुम रह गया. बोला कि रजत तेरी हाइट बॉडी और पर्नालिटी बहुत अच्छी है. तुमने अपने आपको अच्छा मेनटेंन किया है. तुम थोड़ा वेट करो मैं तुम्हें एक बड़ा कमबैक दूंगा.'आपको बता दें, रजत बेदी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. लेकिन, 'कोई मिल गया' फिल्म में उनका किरदार आज भी लोगों को याद है. इस फिल्म में वो निगेटिव रोल में थे.