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Hindi Newsबॉलीवुडपिता को खोने के बाद भी राजपाल यादव ने नहीं रोकी शूटिंग, भूत बंगला के सेट पर छिपाया दर्द; करते रहे कॉमेडी

पिता को खोने के बाद भी राजपाल यादव ने नहीं रोकी शूटिंग, 'भूत बंगला' के सेट पर छिपाया दर्द; करते रहे कॉमेडी

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजपाल यादव इन दिनों अपनी आगामी फिल्म भूत बंगला को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इस फिल्म के पीछे उनका एक गहरा व्यक्तिगत दर्द छिपा है. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 14, 2026, 10:40 PM IST
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पिता को खोने के बाद भी राजपाल यादव ने नहीं रोकी शूटिंग, 'भूत बंगला' के सेट पर छिपाया दर्द; करते रहे कॉमेडी

कॉमेडी के दिग्गज अभिनेता राजपाल यादव 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में फंसे हैं, जहां कोर्ट ने अगली सुनवाई तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है. वहीं, अभिनेता अपनी अपकमिंग फिल्म भूत-बंगला के प्रमोशन में भी जुटे हैं, जो तीन दिन बाद 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के साथ अभिनेता की इमोशनल यादें जुड़ी हैं और इसी फिल्म के दौरान उन्हें बड़ा झटका भी लगा था.

सेट पर आकर कॉमेडी करते थे राजपाल यादव

भूत-बंगला राजपाल यादव के लिए बहुत खास फिल्म है क्योंकि सालों बाद उन्हें अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन उसी फिल्म की शूटिंग के समय वे इमोशनली कमजोर महसूस करने लगे थे. ऐसा इसलिए क्योंकि भूत-बंगला की शूटिंग के दौरान उन्होंने अपने पिताजी को बीमारी से गुजरते हुए देखा और फिर उनका निधन हो गया. उन्होंने अपने हालिया यूट्यूब व्लॉग में खुलासा किया कि अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन के साथ शूटिंग करना ऐसा है कि भूख मिटती नहीं है बल्कि बढ़ जाती है. इसी फिल्म के दौरान मेरे पिता अस्पताल में भर्ती हुए थे. उनकी तबीयत बहुत गंभीर थी और दूसरी तरफ फिल्म की शूटिंग चल रही थी.

सेट पर मिला बहुत सारा सपोर्ट

उन्होंने आगे बताया, कुछ दिनों बाद पिताजी का निधन हो गया लेकिन फिर दोबारा शूटिंग पर आकर हंसी का माहौल और शूटिंग की. सेट पर कभी महसूस नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि सालों बाद अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन के साथ काम करने का मौका मिला था.

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इससे पहले राजपाल यादव खुद खुलासा कर चुके हैं कि प्रियदर्शन ने पहली ही मुलाकात में उनके कपड़े फाड़ दिए थे. उन्होंने बताया था कि फिल्म जंगल के बाद प्रियदर्शन ने पहली बार मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उस वक्त लगा था कि इतना बड़ा डायरेक्टर क्यों बुलाएगा, लेकिन फिर उन्होंने अपने ऑफिस बुलाया और शर्ट को आगे पकड़ा और फाड़ दिया. उन्होंने कहा कि प्लेन की तरह दोनों हाथ फैलाकर दौड़ें. पहले अजीब लगा लेकिन असल में वहीं मेरा किरदार था.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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