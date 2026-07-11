/मुश्किल दौर में भी राजपाल यादव ने नहीं हारी हिम्मत! अक्षय कुमार के साथ शेयर किया मजेदार VIDEO

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन-एक्टर राजपाल यादव इन दिनों काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से पता है कि खुद को पॉजिटिव कैसे रखना है. चेक बाउंस के एक पुराने मामले में तीन महीने की जेल की सजा मिलने के बाद भी इस कलाकार ने अपनी हिम्मत नहीं हारी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी मानने के फैसले को सही ठहराया है और उनके बर्ताव पर भी सवाल उठाए हैं. इस कानूनी उलझन और चारों तरफ फैली नेगेटिविटी के बीच राजपाल यादव ने सोशल मीडिया पर अपना पहला पोस्ट शेयर किया है.
राजपाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो बॉलीवुड स्टार और अपने बेहद करीबी दोस्त अक्षय कुमार के साथ दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो असल में एक मसाला ब्रांड के कमर्शियल एड का है. इस वीडियो में अक्षय कुमार महिलाओं के एक ग्रुप के सामने बहुत ही टेस्टी खानों से सजी थाली परोसते हुए दिखते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं. महिलाओं को लगता है कि ये लजीज खाना अक्षय ने खुद बनाया है, इसलिए वो काफी खुश हो जाती हैं. वीडियो काफी वायरल हो रहा है.
महिलाओं की खुशी देखकर उनमें से एक महिला तो अक्षय का हाथ चूमने तक की इजाजत मांगने लगती है. लेकिन कहानी में ट्विस्ट अगले ही पल आता है, जब एप्रन पहने हुए राजपाल यादव की वहां एंट्री होती है. इसके बाद अक्षय कुमार सबको सच बताते हैं कि ये सारा टेस्ट उनका नहीं, बल्कि राजपाल यादव के हाथों का जादू है. राजपाल यादव ने एक खास मसाले का इस्तेमाल करके ये पूरा खाना तैयार किया है, जिसे खाकर सब तारीफ कर रहे हैं. वीडियो पर उनके फैंस भी ढेरों कमेंट्स कर उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं.
वहीं, दूसरी तरफ राजपाल यादव के वकील भास्कर उपाध्याय ने कोर्ट के बाहर आकर मीडिया से बात की. उन्होंने बताया कि जज साहब ने कहा, ‘पहले अदालत में जमा की गई रकम को एक तरह से जीरो माना गया है. हमने जो करीब 2.5 करोड़ रुपये जमा किए हैं, उन्हें अब पहले के 11 से 11.5 करोड़ रुपये के कुल बकाये में जोड़ा जाएगा. हम सबसे पहले इस पूरे फैसले को अच्छे से पढ़ेंगे. कोर्ट के आदेश की कॉपी देखने के बाद ही हम साफ कह पाएंगे कि यह फैसला क्यों आया’. वकील से जब ये सवाल किया गया, ‘क्या राजपाल यादव को अब तुरंत जेल जाना पड़ेगा’.
तो भास्कर उपाध्याय ने इस पर जवाब देते हुए कहा, ‘हमने कोर्ट से थोड़ा वक्त देने की मांग की थी और जज साहब ने हमारी बात मानकर हमें दो महीने की मोहलत दे दी है. हम इस पूरे कानूनी फैसले का रिव्यू करेंगे. कोर्ट से समय मिलने की वजह से अगले दो महीनों तक हम कहीं नहीं जा रहे हैं और आगे की तैयारी करेंगे’. अब देखना हे ये है कि आगे इस केस में क्या नया मोड आता है. इससे पहले इस मामले में राजपाल यादव ने फरवरी 2025 में कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था, लेकिन बाद में करीब 11 दिन बाद उन्हें अंतरिम राहत मिल गई और रिहा कर दिया गया था.
ये पूरा विवाद साल 2010 से शुरू हुआ था, जब राजपाल यादव ने बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने का फैसला किया था. इस फिल्म के लिए उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और राजपाल यादव लोन का पैसा वापस नहीं चुका पाए. पैसे चुकाने के लिए उन्होंने जो चेक दिए थे वो बाउंस हो गए और ब्याज जुड़कर ये रकम 9 करोड़ रुपये हो गई.
साल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल और उनकी पत्नी राधा को इस मामले में दोषी मानकर 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी. 2019 में सेशंस कोर्ट ने भी इसे सही माना, जिसके बाद राजपाल दिल्ली हाई कोर्ट गए. जून 2024 में हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए 9 करोड़ रुपये चुकाने के ठोस कदम उठाने को कहा था. इसके बाद उन्हें सरेंडर करना पड़ा और कुछ दिन जेल में रहे. फिर 1.5 करोड़ रुपये जमा करने पर जमानत मिली.