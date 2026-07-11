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मुश्किल दौर में भी राजपाल यादव ने नहीं हारी हिम्मत! अक्षय कुमार के साथ शेयर किया मजेदार VIDEO

Rajpal Yadav Share Video: चेक बाउंस केस में तीन महीने की जेल की सजा पाने वाले राजपाल यादव ने मुश्किल वक्त में भी हिम्मत दिखाई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार के साथ एक मजेदार वीडियो शेयर किया है. कोर्ट से दो महीने की राहत मिलने के बाद एक्टर अब कानूनी लड़ाई की अगली तैयारी में जुटे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 11, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:45 AM IST
मुश्किल दौर में भी राजपाल यादव ने नहीं हारी हिम्मत! अक्षय कुमार के साथ शेयर किया मजेदार VIDEO
Image Credit: Rajpal Yadav Share Video With Akshay KumarSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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