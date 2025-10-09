Advertisement
'मुझे समझ नहीं...' सैफ पर हुए चाकू हमले को लोगों ने बताया नकली, अब एक्टर ने दिया जोरदार जवाब

9 महीने पहले हुए हादसे को लेकर  सैफ अली खान ने खुलकर बात की. काजोल और ट्विंकल के शो में सैफ ने उन लोगों का मुंहतोड़ जवाब दिया जो इसे नकली हमला बता रहे थे. एक्टर का ये बयान वायरल हो रहा है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 09, 2025, 09:53 AM IST
सैफ अली खान
सैफ अली खान

Saif Ali Khan on Stabbing Incident: सैफ अली खान पर हुए चाकू हमले वाली घटना को 9 महीने हो चुके हैं. इस इंसीडेंट में सैफ बुरी तरह से घायल हो गए थे और सर्जरी तक करवानी पड़ गई थी.ऐसे में हाल ही में सैफ काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो में पहुंचे. इस दौरान सैफ ने उस रात हुई घटना के बारे में बताया. साथ ही इस इंसीडेंट को झूठा बताने वालों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया.

मुझे व्हीलचेयर की जरूरत नहीं थी

'टू मच विद काजोल और ट्विंकल' शो में बतौर मेहमान सैफ अली खान पहुंचे. इस दौरान सैफ ने इन आरोपों पर बात की जिसने उन्हें काफी ज्यादा परेशान किया. चैट शो में काजोल ने सैफ से कहा कि 'उस वक्त मैंने एक एक वीडियो देखा था जिसमें आप अपनी गाड़ी से निकलकर भाग रहे थे. मैं बहुत डर गई थी. जवाब में एक्टर ने कहा- 'उस वक्त हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर ये कैसे हुआ. ऐसे में मैंने लोगों की और मीडिया कि एक्साइटमेंट को देखकर सोचा कि मुझे चलकर जाना चाहिए. मैं चल पा रहा था. मैं ठीक था. इसके बाद एक हफ्ते तक मैं वहां रहा. चलने में दर्द था. लेकिन, मुझे व्हीलचेयर की जरूरत नहीं थी.'

परिवार वाले डर जाते

एक्टर ने आगे कहा- 'उस वक्त मेरी कंडीशन चलने वाली थी. तो मुझे क्यों एंबुलेंस में जाना चाहिए या फिर व्हीलचेयर पर जाना चाहिए. मुझे लोगों को मैसेज देना था कि मैं ठीक हूं. बेवजह लोगों को और परिवार को क्यों परेशान करना. मैंने लोगों के बारे में सोचा नहीं क्योंकि फिर परिवार वाले डर जाते.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 साल का वो सितारा, 10 लड़कों के साथ शेयर करता था एक कमरा, फ्रिज में रखता था अंडरगार्मेंट्स, आज एक्टिंग और डांस में सबका बाप, नेटवर्थ 2,30,00,000

नकली हमला कहने वालों को सैफ का जवाब

एक्टर ने कहा कि 'उनके पैदल चलकर जाने को लेकर कई लोगों ने ट्रोल किया. ये तक कह दिया कि ये हमला नकली था. मुझे समझ नहीं आया कि लोगों ने ऐसा क्यों सोचा. इसके बाद ट्विंकल ने भी बताया कि उन्होंने ये सब देखने के बाद शर्मिला टैगोर को फोन किया था.' आपको बता दें, सैफ के घर में चोरी करने के मकसद से इस साल की शुरुआत में 16 जनवरी की मिडनाइट चोर घुस आया था. जिसके बाद सैफ की उससे हाथापाई हुई और एक्टर घायल हो गए थे.

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

Saif Ali Khan

