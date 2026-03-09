'काम के बदले पैसे...' महिलाओं और पुरुषों की सैलरी को लेकर खुलकर बोले सैफ अली खान, लोगों को लग सकती है मिर्ची

Saif Ali Khan ने महिलाओं और पुरुषों के बीच सैलरी डिफरेंस के मुद्दों को लेकर खुलकर बात की. एक्टर ने कहा कि ये किसी जेंडर पर नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह डिपेंड होता है.
Saif Ali Khan on Pay Disparity: बॉलीवुड में जेंडर के आधार पर सैलरी का मुद्दा लगातार उठता रहा है. कई सितारे सैलरी को लेकर कहते हैं कि जेंडर के आधार पर इसे डिसाइड किया जाता है. लेकिन, हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में कई साल से एक्टिव रहे एक्टर सैफ अली खान ने कहा वेतन कितना मिल रहा है ये जेंडर पर डिपेंड नहीं होता बल्कि ये इस पर बेस्ड होता है कि कौन थिएटर सबसे पहले फिल करता है.
दर्शकों की मांग से तय होती है
महिलाओं और पुरुषों की सैलरी में डिफरेंस का इशू तो बॉलीवुड में काफी वक्त से चर्चा में बना हुआ है. ऐसे में सैफ अली खान ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में इसे लेकर बात की. ऐसे में सैफ के साथ कुणाल खेमू ने कहा कि 'काम के बदले सैलरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और दर्शकों की मांग से तय होती है. ना कि लिंग के आधार पर. सैफ ने आगे कहा कि समान स्तर की प्रतिष्ठा रखने वाले एक्टर्स को समान वेतन मिलना चाहिए. हालांकि, काफी हद तक सितारों को मिलने वाली सैलरी इस पर डिसाइड होती है कि वो कितने ज्यादा दर्शकों को थिएटर तक खींचने में कामयाब होते हैं.'
मार्केट वेल्यू पर डिपेंड करता है
सैफ ने आगे कहा कि 'अगर सितारे बराबर स्तर के हैं तो उन्हें बराबर वेतन मिलना चाहिए. लेकिन, मुझे लगता है कि अर्थशास्त्र का एक अलग नियम है. अगर आप लोगों को थिएटर में बिठा रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से वेतन मिलेगा. ये बात तो सभी समझते हैं.किसी भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए ये सिस्टम नहीं बना है. ये एक्टर की मार्केट वेल्यू पर डिपेंड है. ऐसा नहीं है कि अगर आप एक स्पेसिफिक जेंडर के हैं तो ज्यादा पैसा मिलेगा. क्लियर है कि अगर आपकी फिल्म के लिए थिएटर में सीटे फटाफट बुक हो रही हैं तो आप सुपरस्टार हैं. उन्हें अपनी अहमियत पता होती है और वो उसी के अनुसार पैसे लेतें हैं.'
