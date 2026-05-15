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Hindi Newsबॉलीवुडसैफ अली खान को ऑफर हुई थी शाहरुख खान की ‘मैं हूं ना’, लेकिन फराह खान ने अड़ाई ऐसी टांग, इस हीरो की झोली में जा गिरी फिल्म

सैफ अली खान को ऑफर हुई थी शाहरुख खान की ‘मैं हूं ना’, लेकिन फराह खान ने अड़ाई ऐसी टांग, इस हीरो की झोली में जा गिरी फिल्म

Saif Ali Khan: हाल ही में सैफ अली खान ने शाहरुख खान और उनकी फिल्म ‘मैं हूं ना’ से जुड़ा ऐसा किस्सा सुनाया, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. सैफ ने बताया कि उन्हें इस फिल्म का ऑफर मिला था, लेकिन बाद में फराह खान ने ऐसी टांग अड़ाई कि उनके हाथ से ये फिल्म निकल गई. अब फैंस ये जानने चाहते कि आखिर सैफ को कौन-सा रोल मिलने वाला था? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 15, 2026, 08:36 AM IST
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Saif Ali Khan Main Hoon Na Role
Saif Ali Khan Main Hoon Na Role

Saif Ali Khan Main Hoon Na Role: सैफ अली खान की नई फिल्म ‘कर्तव्य’ आज 15 मई, 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. इस फिल्म को शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म के प्रमोशन के दौरान सैफ ने शाहरुख खान के साथ अपनी दोस्ती और काम करने के एक्सपीरियंस पर खुलकर बात की. इसी दौरान उन्होंने शाहरुख की सुपरहिट फिल्म ‘मैं हूं ना’ से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी सुनाया. जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. ये किस्सा खूब वायरल हो रहा है. 

दरअसल, अपने हालिया इंटरव्यू के दौरान सैफ अली खान ने बताया कि शाहरुख खान ने खुद उन्हें फोन करके 2004 में आई सुपरहिट फिल्म ‘मैं हूं ना’ का ऑफर दिया था. सैफ के मुताबिक, शाहरुख ने कहा था कि फिल्म में उनके लिए एक शानदार रोल है. लेकिन बाद में फराह खान का फोन आया और उन्होंने कहा, ‘नहीं, नहीं, नहीं. ये रोल तुम नहीं कर सकते’. सैफ ने ये बात हंसते हुए सुनाई. हालांकि, उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें फिल्म में कौन-सा रोल ऑफर हुआ था. इसी वजह से फैंस अब अलग-अलग अंदाजे लगा रहे हैं.

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किस्सा सुनाते ही मुस्कुराने लगे सैफ

जब सैफ अली खान ये किस्सा सुना रहे थे, तभी उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जा रहा है और अब उनकी ये बात खबर बन सकती है. ये समझते ही वो मुस्कुराने लगे और मजाकिया अंदाज में बोले, ‘अब तो ये बात सुर्खियों में आ जाएगी’. सैफ का ये मजेदार अंदाज लोगों को काफी पसंद आया. इसके बाद उन्होंने शाहरुख खान और उनकी कंपनी रेड चिलीज की भी खूब तारीफ की. सैफ ने कहा कि उनके साथ काम करना हमेशा शानदार एक्सपीरियंस रहा. सेट पर हर इंसान को पूरा सम्मान होता है. 

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सोशल मीडिया पर शुरू हुई चर्चा

इंटरव्यू के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर अलग-अलग रिएक्शन आने लगे हैं. कई फैंस का मानना है कि सैफ को शायद जायद खान वाला ‘लक्ष्मण उर्फ लकी’ का रोल ऑफर किया गया होगा. वहीं कुछ यूजर्स ने फराह खान और सैफ अली खान के रिश्ते को लेकर भी सवाल उठाए. लोगों का कहना है कि फराह खान अपने व्लॉग्स में कभी सैफ के घर नजर नहीं आईं, इसलिए दोनों के बीच दूरी हो सकती है. हालांकि, अब तक सैफ या फराह की तरफ से किसी तरह की अनबन को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया. 

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शाहरुख की प्रोड्यूसिंग स्टाइल के फैन बने सैफ

सैफ अली खान ने  शाहरुख खान की खूब तारीफ की. दोनों पहले ‘कल हो ना हो’ जैसी सुपरहिट फिल्म में साथ काम कर चुके हैं और अब ‘कर्तव्य’ के जरिए फिर जुड़ गए हैं. हालांक,  इस बार शाहरुख एक्टर नहीं, बल्कि निर्माता के किरदार में हैं. सैफ ने कहा कि शाहरुख एक ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो अपने डायरेक्टर और टीम पर पूरा भरोसा करते हैं. वे शूटिंग के दौरान ज्यादा दखल नहीं देते और सभी को खुलकर काम करने की आजादी देते हैं. सैफ के मुताबिक, यही बात उनके साथ काम करने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है. 

शाहरुख ने सुनाई थी ‘कर्तव्य’ की कहानी

वहीं, अगर फिल्म ‘कर्तव्य’ की बात करें तो इस फिल्म में सैफ अली खान एक दमदार पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में उनके साथ रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा और जाकिर हुसैन भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. सैफ अली खान ने खुलासा किया कि फिल्म की कहानी उन्हें खुद शाहरुख खान ने सुनाई थी. उन्होंने बताया कि फिल्म पूरी होने के बाद दोनों इसके रिजल्ट से काफी खुश हैं. वहीं, शाहरुख खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म ‘किंग’ की शूटिंग में बिजी हैं, जिसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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