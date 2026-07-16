'शर्म और डर से सालों चुप रहा...', सोहेल खान बचपन में हुए थे सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार, सालों बाद किया खुलासा

बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान इन दिनों रियलिटी शो 'अलायंस' में अपनी टीम के साथ टॉप पर चल रहे हैं. दर्शक उनके डांस और मस्ती भरे अंदाज़ को काफी पसंद कर रहे हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल खुलासा किया है.
सोहेल ने बताया कि बचपन में वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के शिकार हो चुके हैं और उन्होंने इस बारे में सालों तक किसी को नहीं बताया. उन्होंने यह खुलासा अब वयस्क होने के बाद किया है. हाल ही में सोहेल खान ने अरसलान गोनी, रूही दोसानी और एली गोनी के साथ बातचीत में एक बेहद पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया.
तभी रैगिंग को लेकर बातचीत चली. तो एक्टर ने कहा कि अगर बच्चों के साथ कभी ऐसा होता है या फिर कोई लगातार परेशान करता है तो बच्चों को इसके बारे में खुलकर बोलना चाहिए. जब वह छोटे थे तो उन्होंने खुद सेक्सुअल हैरेसमेंट को फेस किया है.
सोहेल खान ने बताया, 'एक शख्स ने मेरा सेक्शुअली हैरेस किया था. लेकिन सालों तक मैं ये बात किसी कह नहीं सका और अंदर ही दबाए बैठा था. जब मैं बड़ा हुआ और मैंने अपने पिता को ये बात बताई. मैंने उनसे कहा, 'डैडी, मेरे साथ ऐसा हुआ था।' उन्होंने मुझसे पूछा, 'बेटा, तुमने इतने साल तक यह बात अपने अंदर दबाकर रखी?' मैंने कहा, 'मुझे माफ करना, लेकिन मुझे इस बारे में बात करने में बहुत शर्म आती थी।'
उन्होंने कहा कि इसी वजह से वह अपने बच्चों से हमेशा कहते हैं कि उनके साथ जीवन में कुछ भी हो, चाहे कोई उन्हें डराए, परेशान करे या गलत व्यवहार करे, तो बिना झिझक आकर उन्हें सब कुछ बता दें. उनके अनुसार, ऐसी बातों को मन में दबाकर रखने के बजाय परिवार के साथ साझा करना सबसे सही कदम होता है.
शो ‘अलयांस’ में सोहेल ने अपना यह दर्द तब बयां किया जब वह बुलीइंग और रैगिंग के खिलाफ अपनी सख्त राय रख रहे थे. उन्होंने बताया कि उनके अतीत ने ही उन्हें अपने बेटों, निर्वाण और योहान का मार्गदर्शन करने और उनका साथ देने का तरीका सिखाया है. सोहेल खान कहते हैं, ‘मैं रैगिंग के सख्त खिलाफ हूं. मैंने हमेशा योहान और निर्वाण से कहा है कि बेटा अगर कोई तुम्हें बुली कर रहा है, तो आकर मुझे बताने में शर्माना या झिझकना मत, क्योंकि मैंने खुद इसका अनुभव किया है.’
सोहेल खान ने इसी शो में पत्नी सीमा के साथ अपनी शादी और उनके अलग होने की वजहों के बारे में भी बात की थी. उन्होंने कहा था, ‘उस समय मेरा काम ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मैं सही मानसिक स्थिति में नहीं था. मेरे व्यवहार की वजह से मैंने उस इंसान को खो दिया जिससे मैं सच में प्यार करता था.’