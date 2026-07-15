अपने बेटे का नाम 'राम खान' रखना चाहते थे सोहेल खान? फिर इस वजह से बदलना पड़ा फैसला?

इन दिनों बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान कुणाल खेमू के रियलिटी शो अलायंस में नजर आ रहे हैं. इसके अलावा शो पर उनकी एक्स-वाइफ सीमा सजदेह ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की और इस बीच दोनों ने अपने रिश्ते और डिवोर्स को लेकर कई सारी बातें बोली.
जब से सीमा आई हैं वो सोहेल को गेम को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रही हैं. ईसिस बीच एक एपिसोड में सोहेल ने अपनी पर्सनल जिंदगी का एक और किस्सा शेयर किया. सोहेल ने बताया कि उन्होंने और सीमा ने अपने बड़े बेटे का नाम 'निर्वाण खान' कैसे रखा था.
दरअसल, शो में एली गोनी ने सोहेल और सीमा के बेटों की तारीफ करते हुए उन्हें बहुत अच्छे संस्कारी बताया. उन्होंने ये भी बताया कि निर्वाण एकदम सोहेल की कॉपी हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सोहेल ने खुलासा किया कि वो अपने बेटे का नाम पहले राम खान रखने वाले थे. तो फिर कैसे ये नाम निर्वाण हुआ, ये आगे समझते हैं.
सोहेल कहते हैं, ''जब सीमा प्रेग्नेंट थी तब हमने मस्ती मजाक में फैसला किया था कि अगर लड़का हुआ तो मैं नाम रखूंगा और लड़की हुई तो सीमा उसका नाम रखेगी. मेरा ये था कि मैं अपने बेटे का नाम 'राम खान' रखना चाहता था क्योंकि हम लोग बहुत सेक्यूलर हैं.''
सोहेल का पहला बच्चा भी बेटा ही हुआ. सोहेल कहते हैं, 'जब बच्चे को जन्म देने के बाद सीमा को होश आया, तो उसने मन में एक नाम भी सोच रखा था. डॉक्टर ने बताया कि लड़का हुआ है, तो मैं कमरे में गया. उसने मेरी तरफ देखा. वह थोड़ी सुस्त थी और उसने पूछा,'निर्वाण कैसा है?' उसने यह बात इस अंदाज में कही कि उसके बाद मेरा मन नाम बदलने का ही नहीं हुआ.' सोहेल ने यह भी बताया कि अपने नाम की तरह ही निर्वाण का स्वभाव भी बहुत शांत है.
बता दें कि सोहेल खान और सीमा सजदेह ने 1998 में शादी की थी. उन्होंने आर्य समाज के रीति-रिवाज से शादी की. इस जोड़े के दो बेटे, निर्वाण और योहान हुए. हालांकि साल 2022 में आधिकारिक तौर पर इनका तलाक हो गया.