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इस भारतीय फिल्ममेकर के BIG FAN हैं क्रिस्टोफर नोलन! 71 साल पुरानी फिल्म के हुए दीवाने; बोले- ‘इस मूवी ने दिमाग हिला दिया था...’

Christopher Nolan on Satyajit Ray: हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ‘द ओडिसी’ इन दिनों दुनियाभर के साथ-साथ भारत में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे भारत के एक महान फिल्ममेकर की क्लासिक फिल्म के दीवाने हैं, जिनकी वे हमेशा जमकर तारीफ करते हैं. नोलन ने बताया कि इस फिल्म ने उनका दिमाग हिला दिया था.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 27, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:40 AM IST
इस भारतीय फिल्ममेकर के BIG FAN हैं क्रिस्टोफर नोलन! 71 साल पुरानी फिल्म के हुए दीवाने; बोले- ‘इस मूवी ने दिमाग हिला दिया था...’
Image Credit: Christopher Nolan on Satyajit Ray

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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