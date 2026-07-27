/इस भारतीय फिल्ममेकर के BIG FAN हैं क्रिस्टोफर नोलन! 71 साल पुरानी फिल्म के हुए दीवाने; बोले- ‘इस मूवी ने दिमाग हिला दिया था...’

दुनियाभर में अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने भारत के महान फिल्ममेकर सत्यजीत रे की जमकर तारीफ की. न्यू यॉर्क में क्राइटेरियन क्लोसेट विजिट के दौरान नोलन ने सत्यजीत रे की मशहूर ‘द अपू ट्रिलॉजी’ की बात की. उन्होंने बताया कि इस सीरीज की पहली फिल्म ‘पाथेर पांचाली’ ने उन पर गहरा असर छोड़ा है. नोलन के मुताबिक इस 1955 में आई बंगाली क्लासिक फिल्म को देखने के बाद उनका एक्सपीरियंस कमाल का रहा और ये फिल्म उनके दिल में हमेशा के लिए बस गई.
क्राइटेरियन कलेक्शन की ओर से एक्स हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में नोलन ने फिल्म को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने कहा, ‘1955 में आई ‘पाथेर पांचाली’ देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था. ये वाकई एक अविश्वसनीय और शानदार फिल्म है’. नोलन ने ये भी माना कि उन्होंने अभी तक इस ट्रिलॉजी के बाकी दोनों हिस्से नहीं देखे हैं. इसलिए वो क्राइटेरियन क्लोसेट से ‘द अपू ट्रिलॉजी’ का पूरा सेट साथ ले जा रहे हैं. नोलन ने कहा कि वो अपू की पूरी कहानी को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.
फिल्म मेकर सत्यजीत रे की ये मशहूर तीन फिल्मों की सीरीज मशहूर राइटर विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय के लिखे उपन्यास पर टिकी है. इसकी शुरुआत फिल्म ‘पाथेर पांचाली’ से होती है. इसके बाद साल 1956 में ‘अपराजितो’ और फिर 1959 में ‘अपूर संसार’ रिलीज हुई थी. ये तीनों फिल्में मिलकर लीड रोल अपू के बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक की जिंदगी और उसकी मुश्किलों को बहुत खूबसूरती से दिखाती हैं. ‘पाथेर पांचाली’ गांव के एक बेहद गरीब परिवार में पल रहे अपू की कहानी बयां करती है, जिसकी कहानी दिल छू लेती है.
सत्यजीत रे के सीधे-सादे डायरेक्शन और दिल छू लेने वाले सीन की वजह से इस फिल्म को दुनियाभर में अपनी बड़ी पहचान मिली. क्रिस्टोफर नोलन का ये बयान उनकी हालिया भारत सफर के बाद आया. वो अपनी नई फिल्म ‘द ओडिसी’ के प्रमोशन के सिलसिले में मुंबई पहुंचे थे. उनके साथ प्रोड्यूसर एमा थॉमस, एक्टर मैट डेमन और टॉम हॉलैंड भी आए थे. ये फिल्म 17 जुलाई 2026 को दुनियाभर में रिलीज हुई है. मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्रिस्टोफर नोलन ने बताया कि भारत आने का प्लान उन्होंने बहुत पहले ही बना लिया था.
उन्होंने अपने दोस्त शिवेंद्र के साथ बिताए पुराने पलों को याद किया, जो सिनेमा के संरक्षण और उसके भविष्य पर काम करते हैं. मुंबई में नोलन ने भारतीय फिल्म मेकर्स और यहां के सिनेमा कल्चर की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत में लोगों के अंदर फिल्मों को लेकर जो जुनून और समझ है, वैसा उन्होंने दुनिया में कहीं नहीं देखा. नोलन के मुताबिक इंडयिन ऑडियंस सिनेमा को जिस गंभीरता से लेते हैं, वो काबिले तारीफ है. उन्होंने कहा कि हमारे लिए अपनी फिल्म को मुंबई की ऑडियंस के बीच लाना एक बहुत बड़ी खुशी की बात है.
भारतीय ऑडियंस का फिल्मों के लिए प्यार किसी भी डायरेक्टर के लिए बहुत मायने रखता है. बता दें, क्रिस्टोफर नोलन का भारत और यहां की जगहों से पुराना नाता रहा है. उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘टिनेट’ के कुछ अहम सीन मुंबई की सड़कों पर शूट किए थे. इसके अलावा अपनी सुपरहिट फिल्म ‘द डार्क नाइट राइजेस’ के कुछ बड़े सीन्स के लिए उन्होंने जोधपुर के मेहरानगढ़ किले को चुना था. नोलन हमेशा से ही भारतीय लोकेशन और यहां के कल्चर से प्रभावित रहे हैं. जब भी उन्हें मौका मिलता है, वो भारत आने से नहीं चूकते.