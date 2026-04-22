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Hindi Newsबॉलीवुडपेरिस में कपल ने सेलिब्रेट की 55वीं सालगिरह, पत्नी संग शेयर कीं रोमांटिक फोटो, बोले- हमारा रिश्ता एफिल टॉवर से भी मजबूत

पेरिस में कपल ने सेलिब्रेट की 55वीं सालगिरह, पत्नी संग शेयर कीं रोमांटिक फोटो, बोले- 'हमारा रिश्ता एफिल टॉवर से भी मजबूत'

Rakesh Roshan Celebrates 55 Years Of Wedding: बॉलीवुड एक्टर राकेश रोशन के पापा राकेश रोशन और मां पिंकी रोशन अपनी 55वीं सालगिरह मनाने के लिए पेरिस पहुंचे हैं. इस बेहद खास मौके पर राकेश रोशन ने पत्नी के साथ कई रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई हैं.

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 22, 2026, 11:04 PM IST
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पेरिस में कपल ने सेलिब्रेट की 55वीं सालगिरह, पत्नी संग शेयर कीं रोमांटिक फोटो, बोले- 'हमारा रिश्ता एफिल टॉवर से भी मजबूत'

Rakesh Roshan Celebrates 55 Years Of Wedding: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राकेश रोशन बुधवार को अपनी 55वीं शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर उन्होंने पत्नी पिंकी रोशन के लिए सोशल मीडिया पर बेहद खास नोट शेयर किया. राकेश रोशन ने पत्नी के साथ पेरिस से कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं. एक्टर-डायरेक्टर राकेश रोशन ने अपने इंस्टाग्राम पर इन तस्वीरों को शेयर किया है. ये सभी तस्वीरें पेरिस की हैं, जहां कपल अपनी शादी की सालगिरह मनाते नजर आ रहे हैं. हर एक तस्वीर में कपल का बॉन्ड काफी खास देखने को मिल रहा है.

राकेश रोशन ने शेयर की तस्वीरें

Rakesh Roshan ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, 'हमने अपनी शादी के 55 साल स्ट्रगल करते हुए बिताए हैं और आज भी हम एफिल टॉवर से भी ज्यादा मजबूती से एक-दूसरे के साथ खड़े हैं. हमें शादी की सालगिरह मुबारक.' राकेश रोशन की इस पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. उनके बेटे ऋतिक रोशन समेत कई फिल्मी सितारों ने इस पोस्ट को लाइक किया है और कपल को शुभकामनाएं दी हैं. फैंस ने उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन्हें 'पावर कपल' बताया है. पोस्ट पर बेटे ऋतिक ने लिखा, 'मेरी दिल की धड़कनें.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'द रोशंस' हैंडल ने शेयर की फोटो

'द रोशंस' के हैंडल पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया है, 'प्यार, कमिटमेंट और खूबसूरत यादों के 55 साल पूरे होने का जश्न मनाना वाकई असाधारण है. आपका साथ धैर्य, समझ और अटूट साझेदारी का एक शानदार उदाहरण है. जीवन के हर पड़ाव में आप दोनों एक-दूसरे के साथ खड़े रहे हैं और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए स्नेह और प्रेरणा से भरी एक विरासत का निर्माण किया है. आपको सालगिरह की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'

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आज की पीढ़ी के लिए कपल एक मिसाल

राकेश रोशन और पिंकी रोशन की यह जोड़ी आज की पीढ़ी के लिए एक मिसाल है. फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध के बीच 55 सालों तक साथ निभाना उनके अटूट विश्वास और समर्पण को दर्शाता है. कपल की लव स्टोरी काफी कमाल की है. भले ही पिंकी बड़े पर्दे पर कभी नहीं आईं, लेकिन वह एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जो सिनेमा में योगदान देता आ रहा है. दरअसल, पिंकी के पिता डायरेक्टर जे ओम प्रकाशथे और वे अपनी बेटी के साथ अक्सर रोशन फैमिली के घर जाया करते थे.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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