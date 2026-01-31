90s की वो टॉप एक्ट्रेस...जिसकी वजह से शुरू हुई थी शाहरुख खान-गौरी की लव स्टोरी; हसीना ने खुद किया खुलासा

इंडियन आइडल के स्पेशल 'सीज़न ऑफ़ लव' एपिसोड के दौरान 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस नीलम कोठारी ने सबको चौंका दिया.
Trending Photos
80 और 90 के दशक में हिंदी सिनेमा में नीलम कोठारी ने इंडस्ट्री में कदम रखते ही सभी का दिल जीत लिया था, लेकिन बाद में वह ज्वैलरी डिजाइनिंग का बिजनेस करने लगीं. हाल ही में अभिनेत्री ने खुलासा करते हुए बताया कि शाहरुख और गौरी की आइकॉनिक लव स्टोरी में उनका भी बड़ा हाथ रहा है. उन्होंने 'इंडियन आइडल' के स्पेशल 'सीजन ऑफ लव' सेलिब्रेशन में अपने बेबाक कबूलनामे से सबको हैरान कर दिया. दरअसल, लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया कि अभिनेत्री स्टेज पर कहती हैं, "कुछ महीने पहले शाहरुख मुझसे कह रहे थे, ‘जानती हो नीलम, गौरी और मेरी शादी की एक वजह तुम भी हो."
खुद भी नहीं था अंदाजा
अभिनेत्री ने बताया कि शाहरुख ने उन्हें इसके पीछे की कहानी बताते हुए कहा, "जब मैं फिल्में कर रही थीं तो वह और गौरी मेरे बड़े फैन हुआ करते थे. यही वजह थी कि दोनों मेरी फिल्में साथ में देखने जाया करते थे. इसी दौरान दोनों करीब आए और ऐसे ही दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ी."
नीलम ने आगे कहा, "तो शाहरुख और गौरी के साथ होने की एक वजह मैं भी हूं." उन्होंने हंसते हुए माना कि उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि उनकी फिल्में भारतीय सिनेमा की सबसे मशहूर रियल लाइफ लव स्टोरी को बनाने का काम करेंगी.
करियर और हालिया प्रोजेक्ट्स
नीलम अपने समय की पॉपुलर अभिनेत्रियों में से एक रही हैं. उनकी जोड़ी ज्यादातर गोविंदा और चंकी पांडे के साथ पसंद की जाती थी. अभिनेत्री ने प्रमुख प्रेम कहानियों में 'लव 86', 'इल्जाम', 'आग ही आग', 'पाप की दुनिया', और 'एक लड़का एक लड़की' शामिल हैं. उन्होंने फिल्म 'हम साथ साथ हैं' और 'दिल है कि मानता नहीं' समेत कई फिल्मों में काम किया है. एक्टर होने के साथ ही नीलम मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर भी हैं. हाल ही में उन्होंने अपना ब्रांड शुरू किया है.
हाल ही में वे नेटफ्लिक्स के पॉपुलर रियलिटी शो 'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' में नजर आई थीं, जहां उनके स्टाइल, फैशन और पर्सनैलिटी को लोगों ने बहुत पसंद किया. यह शो नीलम कोठारी, महीप कपूर, भावना पांडे और सीमा किरण सजदेह के निजी और पेशेवर जीवन पर केंद्रित है. यह सीरीज 27 नवंबर 2020 को नेटफ्लिक्स पर शुरू हुई थी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.