पति संग बनारस पहुंचीं भाग्यश्री, काशी दर्शन के साथ लिया स्ट्रीट फूड का मजा, गंगा आरती देख हुईं मंत्रमुग्ध

Bhagyashree on Varanasi Trip With Husband: अक्सर कई सेलेब्स खाने की कुछ चीजें अवॉइड करने की सलाह देते हैं, लेकिन अभिनेत्री भाग्यश्री उन अभिनेत्रियों में से हैं, जिन्हें खाने का काफी शौक है और अपने स्वाद को पूरा करने के लिए वे अलग-अलग जगह की खास चीजें ट्राई करती हैं. अभी हाल ही में अभिनेत्री पति संग बनारस की सैर पर गई थीं. वहां अभिनेत्री ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और गंगा में बोट राइड का आनंद भी लिया. साथ ही, उन्होंने शहर के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का पूरा लुत्फ उठाया.

बनारस की यादों को किया ताजा

बनारस की यादों को ताजा करते हुए अभिनेत्री ने शानदार तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं. इन तस्वीरों में वे पति संग दुकान के बाहर बनारस की मशहूर मिठाई मलइयो का लुत्फ उठाती नजर आ रही हैं. दिलचस्प बात ये है कि अभिनेत्री जिस दुकान में मलइयो खा रही थी, उसका नाम भाग्यश्री है. अभिनेत्री ने पोस्ट के साथ चाट, तंदूरी चाय और मलइयो का खास जिक्र किया है. भाग्यश्री का कहना है कि बनारस आकर मलइयो एक बार जरूर ट्राई करें.

एक्ट्रेस ने कैप्शन लिखा मजेदार

पोस्ट कर उन्होंने लिखा, 'बनारस स्ट्रीट फूड. मलइयो नहीं खाया तो क्या खाया. कुल्हड़ में तंदूरी चाय और गलियों में चाट का मजा. बनारसी पान का फोटो नहीं ले पाई, लेकिन अब सोचकर उसकी बहुत याद आ रही है.' एक्ट्रेस का ये पोस्ट फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वे कमेंट सेक्शन पर अभिनेत्री की तारीफ कर रहे हैं और साथ ही हार्ट और फायर के इमोजी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

बता दें कि मलइयो बनारस की मशहूर मिठाइयों में से एक है. यह सर्दियों में ही बनती है. हालांकि, अब ये सारे मौसम में मिलती है, लेकिन सर्दियों में इसकी डिमांड ज्यादा देखने को मिलती है. यह दूध की झाग और ओस की बूंदों से तैयार होती है. इसमें केसर, इलायची और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर बनाई जाती है, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है. ये एक ऐसी मिठाई है, जो सिर्फ बनारस में ही मिलती है और इसका स्वाद चखने के लिए देश-विदेश से पर्यटक आते हैं. (एजेंसी)