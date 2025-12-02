Advertisement
‘हर अच्छी चीज का सही समय...’, भाग्यश्री से शेयर किया सुकून भरा पोस्ट, फैंस बोले- 'सच कहा मैम!'

Bhagyashree: एक्ट्रेस भाग्यश्री सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की, जिसे पोस्ट करते हुए उन्होंने में कहा, 'कभी-कभी हमें बस जिंदगी की रफ्तार को धीमा करने, शोरगुल से दूर शांति में रहने और रीसेट बटन दबाने की जरूरत होती है. जिंदगी को एक नई दिशा देने की जरूरत होती है.' 

Dec 02, 2025
भाग्यश्री
भाग्यश्री

Bhagyashree: एक्ट्रेस भाग्यश्री सोशल मीडिया पर अक्सर हेल्थ, मनोरंजन या लाइफस्टाइल से जुड़े मजेदार पोस्ट करती रहती हैं. उन्होंने लेटेस्ट पोस्ट में बताया कि कभी-कभी शोरगुल से दूर हमें रीसेट की जरूरत होती है. भाग्यश्री ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह प्रकृति के बीच सुकून भरे पल बिताते हुए नजर आ रही हैं. वीडियो में वह किताब पढ़ती, आराम करती, सैर करती और जिंदगी के छोटे-छोटे पलों को पूरी तरह एंजॉय करती दिखाई दे रही हैं.

शोरगुल से दूर शांति 
इस वीडियो के साथ भाग्यश्री ने गहरा और प्रेरणादायक मैसेज भी लिखा. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में कहा, 'कभी-कभी हमें बस जिंदगी की रफ्तार को धीमा करने, शोरगुल से दूर शांति में रहने और रीसेट बटन दबाने की जरूरत होती है. जिंदगी को एक नई दिशा देने की जरूरत होती है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भाग्यश्री ने किया नए साल का जिक्र 
नए साल का जिक्र करते हुए भाग्यश्री ने यह भी बताया कि रीसेट के लिए वास्तव में किन बातों को फॉलो करना चाहिए. उन्होंने बताया, 'जैसे-जैसे साल खत्म हो रहा है, नई उम्मीद, नई रोशनी आ रही है. आइए हम एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें. अपने मन को इस बात से अवगत कराएं कि जिंदगी में असल में क्या चाहिए. उन लोगों के लिए समय निकालें जिन्हें हम प्यार करते हैं. ऐसी चीजें करें जिनसे खुशी मिलती है. अपने दिल की लय को ढूंढें.'

'हमें कभी-कभी जिंदगी के शोर से दूर...'
वहीं, वीडियो में एक्ट्रेस गहरी बातों को सरल तरीके से कहती नजर आईं. उन्होंने बताया, 'हमें कभी-कभी जिंदगी के शोर से दूर, किसी शांत जगह पर जाना चाहिए, जहां सिर्फ सुकून हो. वहां अपना एक छोटा सा प्यारा कोना बना लेना चाहिए. सब कुछ एक साथ पाने की होड़ में नहीं भागना चाहिए. हर अच्छी चीज का अपना सही समय होता है, वो अपने आप आ जाएगी. जिंदगी को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश मत करो. जो होना है, वो अपने आप हो जाएगा. बस धैर्य रखो और बहते रहो और सबसे जरूरी बात है कि ऐसे लोगों से दूरी बना लो जो सिर्फ अच्छे दिनों में साथ दिखते हैं, दुख-तकलीफ में गायब हो जाते हैं. जो सचमुच अपने हैं, वो हर हाल में साथ खड़े रहते हैं.' (एजेंसी)

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

Bhagyashree

