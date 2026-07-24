/6 साल में बनी, 4 घंटे लंबी ये फिल्म, भारत में हुई फ्लॉप, मेकर को घर-स्टूडियो तक रखना पड़ा था गिरवी; आज कहलाती कल्ट क्लासिक

बता दें कि 'मेरा नाम जोकर' फिल्म आंशिक रूप से सोवियत कलाकारों की भागीदारी से बनी थी और इसका कुछ हिस्सा मॉस्को में शूट किया गया था. फिल्म का संगीत उस वक्त काफी ज्यादा फेमस हुआ था और आज 56 साल बाद भी काफी हिट है. इसे शंकर-जयकिशन ने कंपोज किया था, जिसके लिए इस जोड़ी को अपना 9वां फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था. भारत में रिलीज होने के बाद यह फिल्म क्रिटिकल और कमर्शियल तौर पर फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके वजह से राज कपूर को काफी नुकसान हुआ था. इसके बाद राज कपूर आर्थिक संकट में आ गए थे, क्योंकि फिल्म की लंबाई और कहानी के लिए इसकी काफी आलोचना हुई थी. बता दें, 'मेरा नाम जोकर' को बनाने में 6 साल का समय लगा था. इतना ही नहीं, यह फिल्म 4 घंटे की थी, जिसमें दो इंटरवल थे.