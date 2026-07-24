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6 साल में बनी, 4 घंटे लंबी ये फिल्म, भारत में हुई फ्लॉप, मेकर को घर-स्टूडियो तक रखना पड़ा था गिरवी; आज कहलाती कल्ट क्लासिक

Untold Story About 'Mera Naam Joker': आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने हर किसी का दिल जीता था. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन फिर भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. अब आपके दिमाग में यह सवाल होगा कि फ्लॉप के बावजूद कैसे ब्लॉकबस्टर बनी? आइए जानते हैं-

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 24, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:42 PM IST
6 साल में बनी, 4 घंटे लंबी ये फिल्म, भारत में हुई फ्लॉप, मेकर को घर-स्टूडियो तक रखना पड़ा था गिरवी; आज कहलाती कल्ट क्लासिक

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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