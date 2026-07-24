/6 साल में बनी, 4 घंटे लंबी ये फिल्म, भारत में हुई फ्लॉप, मेकर को घर-स्टूडियो तक रखना पड़ा था गिरवी; आज कहलाती कल्ट क्लासिक

आज से करीब 56 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी फिल्म थिएटरों में रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया था. यह फिल्म रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. इस फिल्म के फ्लॉप होते ही एक्टर राज कपूर कर्ज में डूबते चले गए थे. इतना ही नहीं, उन्हें अपने घर से लेकर स्टूडियो तक को गिरवी रखना पड़ गया था और उन्हें भारी नुकसान हुआ था.
दरअसल, साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म 'मेरा नाम जोकर' एक एपिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसे राज कपूर ने अपने बैनर आरके फिल्म्स के तहत डायरेक्ट, एडिट और प्रोड्यूस किया था. इस फिल्म की कहानी ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी थी. फिल्म में राज कपूर लीड रोल में नजर आए थे और उनके बेटे ऋषि कपूर ने उनके बचपन का किरदार निभाया था. इसी किरदार से ऋषि कपूर ने स्क्रीन पर डेब्यू किया था. हाल ही में विक्की लालवानी से बातचीत के दौरान दिवंगत एक्टर प्रेम नाथ के बेटे मोंटी ने फिल्म 'मेरा नाम जोकर' से जुड़ी कुछ पुरानी यादें शेयर कीं.
राज कपूर और ऋषि कपूर के अलावा फिल्म में सिमी गरेवाल, केसेनिया रियाबिनकिना, पद्मिनी, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र और दारा सिंह भी नजर आए थे. फिल्म की कहानी एक जोकर पर आधारित थी, जिसे अपने दुखों की कीमत पर अपने दर्शकों को हंसाना होता था. 3 औरतें, जिन्होंने उसकी जिंदगी को आकार दिया, वे उसकी आखिरी परफॉर्मेंस देखती हैं.
'मेरा नाम जोकर' हिंदी सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में से एक थी. यह दूसरी और अब तक की आखिरी भारतीय फिल्म है, जिसमें दो इंटरवल थे. पहली फिल्म 'संगम' थी, जो साल 1964 में रिलीज हुई थी. 'संगम' के ब्लॉकबस्टर होने के बाद 'मेरा नाम जोकर' का बहुत लंबा इंतजार किया गया था, क्योंकि यह 6 साल से बन रही थी और इसका काफी जोरदार प्रचार किया गया था. 'मेरा नाम जोकर' की कुल अवधि करीब 4 घंटे 15 मिनट थी.
बता दें कि 'मेरा नाम जोकर' फिल्म आंशिक रूप से सोवियत कलाकारों की भागीदारी से बनी थी और इसका कुछ हिस्सा मॉस्को में शूट किया गया था. फिल्म का संगीत उस वक्त काफी ज्यादा फेमस हुआ था और आज 56 साल बाद भी काफी हिट है. इसे शंकर-जयकिशन ने कंपोज किया था, जिसके लिए इस जोड़ी को अपना 9वां फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था. भारत में रिलीज होने के बाद यह फिल्म क्रिटिकल और कमर्शियल तौर पर फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके वजह से राज कपूर को काफी नुकसान हुआ था. इसके बाद राज कपूर आर्थिक संकट में आ गए थे, क्योंकि फिल्म की लंबाई और कहानी के लिए इसकी काफी आलोचना हुई थी. बता दें, 'मेरा नाम जोकर' को बनाने में 6 साल का समय लगा था. इतना ही नहीं, यह फिल्म 4 घंटे की थी, जिसमें दो इंटरवल थे.
इस फिल्म को बनाने में राज कपूर को 1 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े थे. सैकनिल्क के मुताबिक, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने महज 80 लाख रुपये की कमाई की थी, जिसके बाद राज कपूर बुरी तरह कर्ज में डूब गए थे. इसकी वजह से उन्होंने फिल्म के राइट्स सोवियत संघ को बेच दिए थे. जब यह फिल्म सोवियत संघ में रिलीज हुई, तो वहां के बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया. सोवियत संघ में यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, वहां फिल्म ने 16 करोड़ 80 लाख रुपये की कमाई की थी. बाद में यह फिल्म कल्ट क्लासिक बन गई.