56 साल के बॉबी देओल को भाई सनी देओल से लगता था डर, बचपन में अभय संग शेयर किया रूम, एक्टर ने सुनाया फैमिली जुड़ा किस्सा

Bobby Deol On Sunny Deol: बॉबी देओल ने हाल ही में अपने बचपन के दिनों को याद किया और बड़े भाई सनी देओल और छोटे भाई अभय देओल के साथ बॉन्ड के बारे में भी बात की. बॉबी देओल ने बताया कि बचपन में उन्हें भाई सनी देओल से डर लगता था. इसकी क्या वजह है, यह भी उन्होंने शेयर किया.

 

Oct 07, 2025, 10:58 PM IST
Bobby Deol On Sunny Deol: बॉलीवुड के फेमस एक्टर बॉबी देओल ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं. इस अवसर पर उन्होंने अपने फिल्मी सफर को लेकर बॉबी देओल ने खुद को बहुत लकी बताया और अपनी फैमिली, खासतौर पर अपनी वाइफ और फैंस के सपोर्ट का जिक्र भी किया. उन्होंने सनी देओल से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर किया. 

बचपन के दिनों को किया याद 
बॉबी देओल ने बातचीत के दौरान बचपन के दिनों को याद किया और बड़े भाई सनी देओल और छोटे भाई अभय देओल के साथ बॉन्ड के बारे में भी बात की. बॉबी देओल ने बताया कि बचपन में उन्हें भाई सनी देओल से डर लगता था. इसकी क्या वजह है, यह भी उन्होंने शेयर किया. जब उनसे पूछा गया कि बचपन में भाइयों के साथ उनकी लड़ाई होती थी, तो इस पर बॉबी देओल ने कहा, 'नहीं, भैया मुझसे 11 साल बड़े हैं, तो उन्होंने मुझे हमेशा एक बेटे की तरह समझा है. तो लड़ाई कभी हुई नहीं, मैं उनसे डरता था. उनका एक्सप्रेशन ऐसा रहता था, इतना डरता था, जब मैं छोटा था. बिना जाने लोग उनसे डरते रहते हैं, लेकिन वो बड़े प्यारे हैं. डर तो होता है बड़ों का हमेशा, वो डर है या सम्मान है, इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं. यह दोनों ही होता है क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बचपन में भाई अभय संग शेयर करते थे रूम 
इसके साथ बॉबी देओल ने कहा कि वह बचपन में भाई अभय देओल के साथ रूम शेयर करते थे. संयुक्त परिवार में रहना ऐसा ही होता है, जब भी उनके घर में कोई मेहमान आता था तब भी पहले उनका कमरा ही मेहमानों को दिया जाता था. इंटरव्यू के दौरान बॉबी देओल ने बताया कि रानी मुखर्जी भी उनकी फेवरेट एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हैं. उन्होंने रानी के साथ 'बिच्छू' और 'बादल' जैसी फिल्मों में काम किया है. बॉबी ने कहा कि रानी के साथ उनकी दोस्ती और काम करने का अनुभव भी बेहद खास रहा है. वहीं, ट्विंकल खन्ना भी उनके लिए खास हैं. बॉबी ने पहली फिल्म 'बरसात' (1995) में ट्विंकल के साथ काम किया था, जो उनके करियर की शुरुआत भी थी. इस फिल्म के लिए बॉबी को फिल्मफेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवॉर्ड भी मिला था. 

IANS

Bobby Deol sunny deol

