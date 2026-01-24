Advertisement
विक्रम भट्ट पर नया केस, फिल्ममेकर और उनकी बेटी पर लगे धोखाधड़ी के आरोप; 13.5 करोड़ से जुड़ा है मामला

विक्रम भट्ट पर नया केस, फिल्ममेकर और उनकी बेटी पर लगे धोखाधड़ी के आरोप; 13.5 करोड़ से जुड़ा है मामला

Vikram Bhatt Case: बॉलीवुड में कभी-कभी बड़े नामों के पीछे छुपे विवाद भी सामने आते रहते हैं. हाल ही में निर्देशक विक्रम भट्ट और उनके बेटे के खिलाफ इनवेस्टर्स के साथ ठगी का मामला सामने आया है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 24, 2026, 04:59 PM IST
विक्रम भट्ट पर नया केस, फिल्ममेकर और उनकी बेटी पर लगे धोखाधड़ी के आरोप; 13.5 करोड़ से जुड़ा है मामला

30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पहले ही उदयपुर जेल की हवा खा रहे मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर विक्रम भट्ट की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं. अब वर्सोवा पुलिस स्टेशन में विक्रम भट्ट और उनकी बेटी के खिलाफ धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज किया गया है जिसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा कर रही है. इस बार मामला 13.5 करोड़ रुपए की ठगी का है.

विक्रम भट्ट पर नया केस

बताया जा रहा है कि विक्रम भट्ट और उनकी बेटी ने एक बिजनेसमैन से फिल्मों में निवेश के बदले अच्छे रिटर्न का वादा किया था. बिजनेसमैन से 13.5 करोड़ रुपए लिए गए लेकिन रकम नहीं लौटाई. इस मामले में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने विक्रम भट्ट और बेटी कृष्णा भट्ट के खिलाफ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है. इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इस केस को आगे की जांच के लिए अपने पास ट्रांसफर कर लिया है.

उदयपुर जेल में बंद हैं विक्रम भट्ट 

30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में विक्रम भट्ट पहले ही अपनी पत्नी के साथ उदयपुर जेल में बंद हैं. निर्माता को पहले दिसंबर की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था और फिर 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए जेल भेज दिया गया. खराब तबीयत का हवाला देते हुए दंपत्ति ने उदयपुर की अदालत में जमानत के लिए याचिका डाली थी, लेकिन 17 दिसंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया. दंपत्ति जल्द ही जोधपुर हाईकोर्ट का रुख करेगा.

इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक डॉक्टर अजय मुर्डिया ने भट्ट दंपत्ति पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस कराया था, जिनके देशभर में इंदिरा आईवीएफ सेंटर बने हैं. मुंबई में विक्रम भट्ट और कारोबारी की मुलाकात हुई थी, जहां कारोबारी अपनी पत्नी इंदिरा पर बायोपिक बनवाना चाहते थे. दोनों के बीच बायोपिक के साथ 4 फिल्मों का कॉन्ट्रेक्ट साइन हुआ और रकम के तौर पर 44.29 करोड़ रुपए दिए गए थे. 4 में से कुछ फिल्मों की शूटिंग हुई और कुछ की नहीं. पैसे वापस मांगने पर टालमटोल करने पर कारोबारी ने पुलिस की मदद ली.

