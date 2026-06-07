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तीन दशक तक हंसाया, फिर गंभीर किरदारों से दिल जीता... हंसी को अभिनय की नई पहचान देने वाले सलीम कुमार नहीं रहे

Salim Kumar Passes Away: मलयालम इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर सलीम कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे. कोच्चि के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया. तबीयत अचानक खराब होने के बाद उन्हें आनन-फानन में अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनका निधन हो गया.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 07, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:32 AM IST
तीन दशक तक हंसाया, फिर गंभीर किरदारों से दिल जीता... हंसी को अभिनय की नई पहचान देने वाले सलीम कुमार नहीं रहे
Image Credit: नहीं रहे मलयालम एक्टर सलीम कुमार

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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