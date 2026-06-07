/तीन दशक तक हंसाया, फिर गंभीर किरदारों से दिल जीता... हंसी को अभिनय की नई पहचान देने वाले सलीम कुमार नहीं रहे

Salim Kumar Passes Away: मलयालम सिनेमा से बेहद दुखद खबर सामने आई है. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और दिग्गज अभिनेता सलीम कुमार का शनिवार को कोच्चि में निधन हो गया. उन्होंने 56 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सके और उनका निधन हो गया. उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस सदमे में हैं.
सलीम कुमार मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर थे और उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में बेहद खास जगह बनाई थी. उनके निधन से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. सलीम कुमार अपने पीछे पत्नी सुनीता और दो बेटों चंदू सलीम और अरोमल सलीम कुमार को छोड़ गए हैं.
सलीम कुमार को साल 2010 में समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्म 'अदमिंते मकान अबू' के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला था. उन्हें 4 बार केरल राज्य फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका था. एक्टर के बेटे चंदू सलीम कुमार भी एक्टर हैं.
बता दें कि सलीम कुमार मुख्य रूप से एक कॉमेडी एक्टर थे और उन्होंने मलयालम सिनेमा की कुछ सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया था. उनके कॉमेडी डायलॉग इतने ज्यादा फेमस हैं कि आज भी मलयाली लोग उन्हें रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं. सलीम कुमार ने फिल्मों में आने से पहले ड्रामा और मिमिक्री भी की थी. इसके बाद उन्होंने साल 1997 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की. वे मलयालम सिनेमा में कई तरह के कॉमेडी किरदार निभा चुके थे. उनकी हिट फिल्मों की बात करें तो उनमें 'सत्यमेव जयते', 'तेनकासीपट्टनम', 'ई परक्कुम थलिका', 'सीआईडी मूसा', 'तिलाक्कम', 'मायावी' और 'पेरुमझाक्कलम' जैसी फिल्में शामिल हैं.