'मैं डरपोक आदमी हूं', पत्नी के साथ लॉयल रहने पर बोले आर माधवन, रिलेशनशिप पर खुलकर की बात

बॉलीवुड एक्टर आर माधवन और उनकी पत्नी सरिता ने हाल ही में अपनी शादी की 27वीं सालगिरह मनाई है. इस मौके पर माधवन का एक पुराना इंटरव्यू चर्चा में है, जिसमें उन्होंने अपनी सफल शादीशुदा जिंदगी और वफादारी पर कई खुलासे किए हैं. एक इंटरव्यू में माधवन ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्रियों के साथ काम करने के बाद भी वे हमेशा अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहे.
ईटाइम्स से बात करते हुए माधवन ने खुद को एक 'डरपोक मद्रासी मिडिल क्लास' आदमी बताया जो दिनभर काम करने के बाद घर लौटकर पत्नी के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देता है. आर माधवन ने बहुत ही मजाकिया अंदाज में कहा, 'सच कहूं तो वफादार रहना हमारे खून में है. यह हमारे पूरे परिवार की खासियत रही है. हमारे परिवार के लोग जमशेदजी टाटा के प्रति इतने वफादार थे कि हमारे घर में भगवान की मूर्तियों के साथ उनकी तस्वीर पर भी माला चढ़ाई जाती थी. मेरे लिए तो वफादार न रहना बहुत ज्यादा मेहनत का काम होगा.'
इस दौरान एक्टर ने एक और मजेदार किस्सा शेयर किया. एक्टर कहती हैं कि उनकी पत्नी ही उनके सारे पैसे और फाइनेंस संभालती हैं. उनके फोन के पासवर्ड से लेकर बैंक अकाउंट्स तक की पूरी जानकारी हमेशा सरिता के पास रहती है. ऐसे में वे चाहकर भी कुछ छिपा नहीं सकते, इसलिए वे किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते. आर. माधवन ने इंटरव्यू के दौरान उस दौर को भी याद किया जब उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म 'अलै पायुथे' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद, उन्होंने 'गुरु' जैसी कई शानदार फिल्में कीं. आर. माधवन ने बताया कि करियर के शुरुआती दिनों में ही डायरेक्टर मणिरत्नम ने उन्हें प्यार और शादीशुदा जिंदगी को लेकर एक ऐसी सलाह दी थी, जिसे उन्होंने हमेशा अपने पल्ले से बांधकर रखा.
आर. माधवन ने ये भी बताया कि जब वे तमिल सिनेमा के बड़े स्टार बने, तो इंडस्ट्री के उनके करीबियों ने उन्हें एक अजीब सलाह दी थी. लोगों ने उनसे कहा था कि अगर वे फीमेल फैंस के बीच अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी शादीशुदा होने की बात दुनिया से छिपानी चाहिए. लेकिन आर. माधवन ने इस सलाह को दरकिनार करते हुए सबसे पहले अपनी शादी की बात सबको बताई.
डायरेक्टर मणि रत्नम का जिक्र करते हुए एक्टर ने कहा कि जो उनके वैवाहिक जीवन में बहुत काम आई. मणि रत्नम ने उनसे कहा था कि जब रिश्ता अच्छा चल रहा हो, तो उसे बार-बार यह देखने के लिए टेस्ट नहीं करना चाहिए कि पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है. कई बार बेवजह परखने से ही रिश्ते खराब हो जाते हैं. माधवन ने इस सलाह को माना. जब वे तमिल सिनेमा के स्टार बने और उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग बढ़ी, तो उन्होंने सबसे पहले अपने शादीशुदा होने की घोषणा की थी. वे अपने फैंस के खत भी सरिता के साथ मिलकर ही खोलते थे.