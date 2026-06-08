'मैं डरपोक आदमी हूं', पत्नी के साथ लॉयल रहने पर बोले आर माधवन, रिलेशनशिप पर खुलकर की बात

इस दौरान एक्टर ने एक और मजेदार किस्सा शेयर किया. एक्टर कहती हैं कि उनकी पत्नी ही उनके सारे पैसे और फाइनेंस संभालती हैं. उनके फोन के पासवर्ड से लेकर बैंक अकाउंट्स तक की पूरी जानकारी हमेशा सरिता के पास रहती है. ऐसे में वे चाहकर भी कुछ छिपा नहीं सकते, इसलिए वे किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते. आर. माधवन ने इंटरव्यू के दौरान उस दौर को भी याद किया जब उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म 'अलै पायुथे' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद, उन्होंने 'गुरु' जैसी कई शानदार फिल्में कीं. आर. माधवन ने बताया कि करियर के शुरुआती दिनों में ही डायरेक्टर मणिरत्नम ने उन्हें प्यार और शादीशुदा जिंदगी को लेकर एक ऐसी सलाह दी थी, जिसे उन्होंने हमेशा अपने पल्ले से बांधकर रखा.