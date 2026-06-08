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'मैं डरपोक आदमी हूं', पत्नी के साथ लॉयल रहने पर बोले आर माधवन, रिलेशनशिप पर खुलकर की बात

बॉलीवुड एक्टर आर माधवन और उनकी पत्नी सरिता ने हाल ही में अपनी शादी की 27वीं सालगिरह मनाई है. इस मौके पर माधवन का एक पुराना इंटरव्यू चर्चा में है, जिसमें उन्होंने अपनी सफल शादीशुदा जिंदगी और वफादारी पर कई खुलासे किए हैं.

Written BySwati Singh
Published: Jun 08, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:43 PM IST
'मैं डरपोक आदमी हूं', पत्नी के साथ लॉयल रहने पर बोले आर माधवन, रिलेशनशिप पर खुलकर की बात

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