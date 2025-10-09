Karwa Chauth पर भाग्यश्री ने डांस से गिराई ऐसी बिजली, बार-बार देखा जा रहा VIDEO

Bhagyashree ने सोशल मीडिया पर करवाचौथ तैयारियों के बीच एक ऐसा डांस वीडियो शेयर किया है जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इसमें एक्ट्रेस के साथ उनकी क्लोज फ्रेंड शीबा भी हैं.
Bhagyashree Karwa Chauth Dance: करवाचौथ सेलिब्रेशन की तैयारियां सितारों की शुरू हो गई हैं. प्रियंका चोपड़ा के बाद भाग्यश्री (Bhagyashree) ने सोशल मीडिया पर प्रिपरेशन के दौरान डांस का एक मजेदार वीडियो शेयर किया है. इसमें एक्ट्रेस अपने दोस्तों के साथ खास अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं.
भाग्यश्री का स्पेशल डांस
वीडियो में आप देखेंगे कि भाग्यश्री ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई हैं. इसमें उनकी सबसे क्लोज दोस्त शीबा भी हैं. ये दोनों अपनी बाकी सहेलियों के साथ फ्लोर पर बैठी है और बैठकर डांस स्टेप्स कर रही है. जिस गाने पर दोनों डांस कर रही हैं वो सोनू निगम का फेमस गाना 'बिजुरिया' है.
शीबा ने लिखा ये पोस्ट
इस गाने के वीडियो को भाग्यश्री की दोस्त और एक्ट्रेस शीबा ने शेयर किया. एक्ट्रेस ने इसे शेयर करते हुए लिखा- 'दोस्तों के साथ करवाचौथ, ट्रेडिशनल कपड़ों में फास्ट करना वो भी हंसते हुए. अपने दोस्तों के साथ.' इस वीडियो पर फैंस और सेलेब्स कमेंट कर रहे हैं और उनके इस अनोखे डांस की तारीफ भी कर रहे हैं.ये डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. खास बात है कि इस गाने पर इसी तरह की कई और लोग भी रील बना चुके हैं.
सोशल मीडिया पर रहती हैं एक्टिव
एक्ट्रेस भाग्यश्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इनके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ये लगातार कनेक्टेड रहने के लिए अपने इसी तरह के डांस वीडियो शेयर करती रहती हैं. कई बार ये स्पेशल डिशेज की रेसिपी भी शेयर करती है जिसे उनके फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं.
इस शो में आईं थी नजर
ये आखिरी बार साल 2024 में आए टीवी शो 'लाइफ हिल गई' में दिखी थीं. इससे पहले 2023 में आई फिल्म 'सजिनी शिंडे का वायरल वीडियो' में दिखी थी. 90s की ये हसीना अब फिल्मों से ज्यादा सोशल मीडिया पर दिखती हैं और सिलेक्टिव शोज और फिल्में करती हैं.
