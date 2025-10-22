वो एक्टर, जिसे बैक टू बैक फ्लॉप के बाद लोग करने लगे थे इग्नोर, 900 करोड़ी हिट देने के बाद लगी ऑफर्स की झड़ी

Bobby Deol ने फिल्मों में जबरदस्त कमबैक किया है.उनकी 'एनिमल' फिल्म का रोल उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुआ. लेकिन, हाल ही में एक्टर ने उस दौर के बारे में बात की जब लोग उन्हें इग्नोर करने लगे थे.
Trending Photos
Bobby Deol on People Ignored Him: 'एनिमल' फिल्म के बाद बॉबी देओल की किस्मत ऐसी बदली कि उनके पास ऑफर्स की बाढ़ आ गई है. 'बरसात' फिल्म से डेब्यू करने के बाद बॉबी की कुछ फिल्में हिट रहीं और उसके बाद लगातार फिल्मों के फेल होने के बाद उन पर फ्लॉप एक्टर का ठप्पा लग गया. लेकिन, कई साल बाद बॉबी ने फिर से वापसी की. ऐसे में हाल ही में दिए इंटरव्यू में बॉबी ने बताया कि बैक टू बैक फ्लॉप देने के बाद उनके साथ लोग कैसा बर्ताव करते थे.
मुझे अकेला छोड़ दिया
शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बॉबी देओल ने लोगों के बदलते व्यवहार को लेकर बात की. एक्टर से जब पूछा गया कि उन्हें कब इस बात का एहसास हुआ कि लोगों का बर्ताव उनके प्रति बदल रहा है.जवाब देते हुए एक्टर ने कहा- 'ये एक स्लो प्रोसेस था. पहले लोग मुझसे मिलते थे अच्छे से. उसके बाद धीरे-धीरे लोगों ने अपने ग्रुप बना लिए और मुझे अकेला छोड़ दिया. पार्टीज के इनिवेटेशन कम होने लगे. हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं सारी पार्टीज में जाता था. हम देओल ज्यादातर पार्टीज में नहीं जाते हैं.'
बाद में इग्नोर करने लगे
बॉबी देओल ने आगे कहा- 'जो लोग मुझसे पहले अच्छे से मिलते थे वो बाद में इग्नोर करने लगे. ये बात सच है कि जब आपके पास कुछ देने को होता है तो सामने वाला भी आपको ऑफर करता है.एक्टर ने कहा कि वो किसी के बर्ताव को रोक नहीं सकते थे. जब मुझे दोबारा सक्सेस मिली एनिमल और आश्रम के बाद, तो वही लोग फिर से मेरे पास वापस आने लगे. ये हर इंडस्ट्री में होता है. लेकिन मैं अपने दिल में किसी के लिए कोई बैर नहीं रखता. वो लोग मेरे पास अब ऑफर्स लेकर आते हैं और उनके खिलाफ मेरे दिल में कुछ भी नहीं है.'
कभी ठेले पर बेचता था जूस, फिर बना भारत का बिगेस्ट कैसेट किंग, 16 गोलियों की हुई ऐसी बौछार,सड़क पर तोड़ा दम, 28 साल बाद मास्टरमाइंड से उठा पर्दा
धांसू रहा कमबैक
प्रकाश झा की वेब सीरीज 'आश्रम' से बॉबी ने जबरदस्त कमबैक किया था. इसके बाद संदीप रेड्डी वांगा की 'एनिमल' ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और बॉबी की किस्मत में चार चांद लगा दिए. इसके बाद बॉबी के पास ढेरों ऑफर्स हैं. हाल ही में वो आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आए थे.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.