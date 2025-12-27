काम दिलाने के बहाने सालों तक किया शोषण! मशहूर फिल्ममेकर पर को-स्टार ने लगाए गंभीर आरोप, मांगा 6,391,000,000 करोड़ का हर्जाना

Filmmaker Sexual Assault Case: 56 साल के हॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर और मीडिया एग्जीक्यूटिव टायलर पेरी एक बार फिर कानूनी विवाद में फंस गए हैं. फिल्म ‘Boo! A Madea Halloween’ में काम कर चुके एक अभिनेता ने उन पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाते हुए नया मुकदमा दर्ज कराया है. ये केस कैलिफोर्निया में फाइल किया गया है, जिसमें कम से कम 77 मिलियन डॉलर (639.1 करोड़) के हर्जाने की मांग की गई है.

इन आरोपों के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टायलर पेरी की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं. इस मुकदमे को दर्ज कराने वाले अभिनेता का नाम मारियो रोड्रिगेज है. उनका आरोप है कि टायलर पेरी ने कई सालों तक उनके साथ बार-बार और बिना सहमति के यौन व्यवहार किया. शिकायत में यौन उत्पीड़न और यौन हिंसा के कई आरोप शामिल हैं. रोड्रिगेज का दावा है कि इनमें से कुछ घटनाएं लॉस एंजिल्स स्थित टायलर पेरी के घर पर हुईं.

को-स्टार ने फिल्ममेकर पर लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने इस केस में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लायंसगेट को भी आरोपी बनाया है. मुकदमे में कहा गया है कि लायंसगेट को इन घटनाओं के संकेत मिलने के बावजूद उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. हालांकि, लायंसगेट की तरफ से इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. वहीं टायलर पेरी ने अपने वकीलों के जरिए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि ये आरोप पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं.

काम दिलाने के बहाने सालों तक किया शोषण!

फिलहाल मामला कोर्ट में है और कानूनी प्रक्रिया जारी है. शिकायत के मुताबिक, मारियो रोड्रिगेज से पहली बार 2014 में लॉस एंजिल्स के एक इक्विनॉक्स जिम में संपर्क किया गया था. एक ट्रेनर ने उनसे कहा कि टायलर पेरी उनसे बात करना चाहते हैं और किसी एक्टिंग रोल को लेकर उनका फोन नंबर मांगा गया. इसके बाद टायलर पेरी ने खुद उनसे बात की और ‘Boo! A Madea Halloween’ के ऑडिशन के लिए बुलाया. उस दौरान उन्होंने कहा था, ‘मैं आपके लिए फायदेमंद इंसान साबित हो सकता हूं’.

गलत तरीके से छूने का भी लगाता आरोप

फिल्म में कास्ट होने के बाद रोड्रिगेज का आरोप है कि उन्हें टायलर पेरी के घर बुलाया गया. वहां मूवी देखते वक्त टायलर पेरी ने कथित तौर पर उन्हें गलत तरीके से छुआ. शिकायत में 2016, 2018 और 2019 की कई घटनाओं का जिक्र है. एक मामले में पैंट का बटन खोलने की कोशिश और दूसरे में जबरदस्ती हाथ पकड़कर गलत जगह रखने का आरोप लगाया गया है. रोड्रिगेज का कहना है कि इन घटनाओं के बाद उन्हें कई बार 5,000 डॉलर दिए गए. मारियो रोड्रिगेज का कहना है कि उन्होंने इन हरकतों का विरोध किया और चुप रहने की कोशिश की.

फिल्ममेकर पर पहले भी दर्ज हो चुके हैं मामले

लेकिन जब उन्हें एक और अभिनेता डेरेक डिक्सन की ओर से लगाए गए ऐसे ही आरोपों के बारे में पता चला, तब उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया. बता दें, डिक्सन ने जून में टायलर पेरी पर टीवी सीरीज ‘The Oval’ और ‘Ruthless’ के दौरान छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. रोड्रिगेज के केस में यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा और मानसिक प्रताड़ना जैसे आरोप शामिल हैं. मामले की जांच रही है. अब देखना ये है कि इस मामले में क्या नया निकल आता है और आगे क्या होता है.