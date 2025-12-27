Advertisement
trendingNow13055129
Hindi Newsबॉलीवुडकाम दिलाने के बहाने सालों तक किया शोषण! मशहूर फिल्ममेकर पर को-स्टार ने लगाए गंभीर आरोप, मांगा 6,391,000,000 करोड़ का हर्जाना

काम दिलाने के बहाने सालों तक किया शोषण! मशहूर फिल्ममेकर पर को-स्टार ने लगाए गंभीर आरोप, मांगा 6,391,000,000 करोड़ का हर्जाना

Filmmaker Sexual Assault Case: हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने 56 साल के फिल्ममेकर पर उनके को-स्टार ने यौन उत्पीड़न का गंभीर मुकदमा दर्ज कराया है. फाइल हुए इस केस में 639.1 करोड़ के हर्जाने की मांग की गई है, जिससे इंडस्ट्री में हलचल मच गई है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 27, 2025, 01:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मशहूर फिल्ममेकर पर को-स्टार ने लगाए शोषण के आरोप
मशहूर फिल्ममेकर पर को-स्टार ने लगाए शोषण के आरोप

Filmmaker Sexual Assault Case: 56 साल के हॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर और मीडिया एग्जीक्यूटिव टायलर पेरी एक बार फिर कानूनी विवाद में फंस गए हैं. फिल्म ‘Boo! A Madea Halloween’ में काम कर चुके एक अभिनेता ने उन पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाते हुए नया मुकदमा दर्ज कराया है. ये केस कैलिफोर्निया में फाइल किया गया है, जिसमें कम से कम 77 मिलियन डॉलर (639.1 करोड़) के हर्जाने की मांग की गई है. 

इन आरोपों के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टायलर पेरी की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं. इस मुकदमे को दर्ज कराने वाले अभिनेता का नाम मारियो रोड्रिगेज है. उनका आरोप है कि टायलर पेरी ने कई सालों तक उनके साथ बार-बार और बिना सहमति के यौन व्यवहार किया. शिकायत में यौन उत्पीड़न और यौन हिंसा के कई आरोप शामिल हैं. रोड्रिगेज का दावा है कि इनमें से कुछ घटनाएं लॉस एंजिल्स स्थित टायलर पेरी के घर पर हुईं. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

को-स्टार ने फिल्ममेकर पर लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने इस केस में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लायंसगेट को भी आरोपी बनाया है. मुकदमे में कहा गया है कि लायंसगेट को इन घटनाओं के संकेत मिलने के बावजूद उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. हालांकि, लायंसगेट की तरफ से इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. वहीं टायलर पेरी ने अपने वकीलों के जरिए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि ये आरोप पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं. 

ये कोई ‘सीरियल किलर’ नहीं, ‘शैतान’ का पुजारी था... जिसने 13 लोगों को बेहरमी से उतारा मौत के घाट, किसी का किया रेप, तो किसी की चढ़ा दी बली

काम दिलाने के बहाने सालों तक किया शोषण! 

फिलहाल मामला कोर्ट में है और कानूनी प्रक्रिया जारी है. शिकायत के मुताबिक, मारियो रोड्रिगेज से पहली बार 2014 में लॉस एंजिल्स के एक इक्विनॉक्स जिम में संपर्क किया गया था.  एक ट्रेनर ने उनसे कहा कि टायलर पेरी उनसे बात करना चाहते हैं और किसी एक्टिंग रोल को लेकर उनका फोन नंबर मांगा गया. इसके बाद टायलर पेरी ने खुद उनसे बात की और ‘Boo! A Madea Halloween’ के ऑडिशन के लिए बुलाया. उस दौरान उन्होंने कहा था, ‘मैं आपके लिए फायदेमंद इंसान साबित हो सकता हूं’. 

fallback

गलत तरीके से छूने का भी लगाता आरोप 

फिल्म में कास्ट होने के बाद रोड्रिगेज का आरोप है कि उन्हें टायलर पेरी के घर बुलाया गया. वहां मूवी देखते वक्त टायलर पेरी ने कथित तौर पर उन्हें गलत तरीके से छुआ. शिकायत में 2016, 2018 और 2019 की कई घटनाओं का जिक्र है. एक मामले में पैंट का बटन खोलने की कोशिश और दूसरे में जबरदस्ती हाथ पकड़कर गलत जगह रखने का आरोप लगाया गया है. रोड्रिगेज का कहना है कि इन घटनाओं के बाद उन्हें कई बार 5,000 डॉलर दिए गए. मारियो रोड्रिगेज का कहना है कि उन्होंने इन हरकतों का विरोध किया और चुप रहने की कोशिश की.

फिल्ममेकर पर पहले भी दर्ज हो चुके हैं मामले

लेकिन जब उन्हें एक और अभिनेता डेरेक डिक्सन की ओर से लगाए गए ऐसे ही आरोपों के बारे में पता चला, तब उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया. बता दें, डिक्सन ने जून में टायलर पेरी पर टीवी सीरीज ‘The Oval’ और ‘Ruthless’ के दौरान छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. रोड्रिगेज के केस में यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा और मानसिक प्रताड़ना जैसे आरोप शामिल हैं. मामले की जांच रही है. अब देखना ये है कि इस मामले में क्या नया निकल आता है और आगे क्या होता है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Tyler Perry

Trending news

'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
Tamil Nadu news
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
al-Qaeda
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
Mamata Banerjee
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
Maharashtra elections
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
Odisha
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट