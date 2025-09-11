'तुम अभी तक इंडस्ट्री में हो ये चमत्कार है...' मनोज बाजपेयी को लेकर वाइफ शबाना रजा का बयान वायरल, बॉलीवुड में हो गए 32 साल
बॉलीवुड

'तुम अभी तक इंडस्ट्री में हो ये चमत्कार है...' मनोज बाजपेयी को लेकर वाइफ शबाना रजा का बयान वायरल, बॉलीवुड में हो गए 32 साल

Manoj Bajapyee को फिल्म इंडस्ट्री में 32 साल हो गए है. इतने लंबे सफर में एक्टर ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे. हाल ही में मनोज ने बताया कि उनके वाइफ को उनके करियर को लेकर क्या लगता था.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:17 PM IST
शबाना और मनोज बाजपेयी
शबाना और मनोज बाजपेयी

Manoj Bajapyee on Film Industry: मनोज बाजपेयी को फिल्म इंडस्ट्री में 32 साल हो गए हैं. इतना लंबा वक्त बाजपेयी ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के बल पर शानदार बॉलीवुड में बिताया और ये सफर जारी है. लेकिन, हाल ही में एक इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी ने बताया कि उनकी वाइफ शबाना कहती हैं कि ये चमत्कार है कि वो अभी तक इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहे हैं.

ये क्या कह गईं बीवी?

बॉलीवुड बबल को दिए  इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी ने अपने करियर को लेकर खुलकर बात की. इस दौरान एक्टर ने बताया कि उनकी 32 साल की जर्नी की वाइफ शबाना रजा किस तरह से देखती हैं. एक्टर ने कहा- 'मेरी वाइफ ने एक बार कहा था. ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि तुम इंडस्ट्री में अभी तक सर्वाइव कर रहे हो. तुम लगातार वो फिल्में कर रहो हो जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती. अब लोग तुम्हें जो भी रोल दे रहे है वो लेफ्ट राइट होता है या फिर सेंटर. ये मेरे लिए मिरेकल है. मुझे लगा था कि तुम जल्दी ही ये सब छोड़कर कही और शिफ्ट हो जाओगे.'

'सत्या' ने बदला करियर

मनोज बाजपेयी बॉलीवुड के ऐसे सितारे हैं जिन्होंने फिल्मों के अलावा वेब सीरीज में भी कब्जा जमाया हुआ है. बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाले मनोज ने कई साल तक फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया. यहां तक कि कई रिजेक्शन भी झेले. लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने इनकी किस्मत बदल दी. राम गोपाल वर्मा की 'सत्या' इनके करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई. जिसमें इन्होंने भीकू म्हात्रे का किरदार निभाया था. इस फिल्म के लिए इन्हें पहला नेशनल अवॉर्ड भी मिला था.

भगवान भोलेनाथ का पक्का भक्त था ये मुस्लिम एक्टर, सोमवार शनिवार रखता था व्रत, हिंदू एक्ट्रेस रमजान में रखती थीं रोजा, गजब की थी दोस्ती

 

मुस्लिम एक्ट्रेस हैं बीवी
इसके बाद 'शूल', 'गैंग्स ऑफ वासेपुर','अलीगढ़' और ओटीटी सीरीज 'द फैमिली मैन' ने इनके करियर को लगातारा आगे पुश करती रही. मनोज बाजपेयी ने शबाना से शादी की. स्क्रीन पर ये नेहा के नाम से मशहूर हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉबी देओल के साथ 'करीब' फिल्म से की थी. जल्द ही फिल्मों से किनारा कर लिया.

 

 

 

