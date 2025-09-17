56 साल के मनोज बाजपेयी ने खुद को बताया ‘सेक्सी’, मेकर्स के लिए कही ऐसी बात, बोले- ‘मेरी नजर में...’
56 साल के मनोज बाजपेयी ने खुद को बताया ‘सेक्सी’, मेकर्स के लिए कही ऐसी बात, बोले- ‘मेरी नजर में...’

Manoj Bajpayee: मनोज बाजपेयी को हिंदी सिनेमा के सबसे वर्सेटाइल एक्टर में से एक कहा जाता है. वो अपनी 100 फिल्मों का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं. इसी बीच अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने खुद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया और मेकर्स के लिए भी कुछ ऐसा कहा...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:02 AM IST
Manoj Bajpayee Shocking Revelation: बॉलीवुड पर अक्सर आरोप लगता है कि यहां टैलेंट से ज्यादा लुक्स पर ध्यान दिया जाता है. अगर कोई कलाकार पारंपरिक सुंदरता (लोगों की तय की हुई सुंदरता) की परिभाषा में फिट नहीं बैठता तो उसे लिमिटेड किरदारों में डाल दिया जाता है. कुछ साल पहले एक सोशल मीडिया यूजर ने तिलोत्तमा शोम को ‘फ्लॉप एक्ट्रेस’ कहते हुए उनकी तुलना नौकरानी से कर दी थी. इस पर तिलोत्तमा ने कहा था कि ये हमारी सोच में मौजूद गहरी जमी हुई खूबसूरती की मान्यताओं को दिखाता है.

नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने भी अपने कई सारे इंटरव्यू में ये बात कई बार बताी है कि शुरुआत में उन्हें उनके लुक्स और रंग की वजह से आलोचना झेलनी पड़ी और एक समय ऐसा था जब उन्हें लगता था कि वे 'बदसूरत' हैं, लेकिन आज उनकी गिनती सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में होती है. हाल ही में मनोज बाजपेयी ने ये भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस शेयप किया कि उन्हें शायद ही कभी अमीर और हाई-सोसाइटी वाले रोल ऑफर होते हैं. उन्होंने कहा कि ये निर्देशकों की सोच की सीमा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मनोज बाजपेयी का आत्मविश्वास

उनका मानना है कि अगर निर्देशक दिमाग सही से इस्तेमाल न करें, तो कलाकार कुछ नहीं कर सकता. न्यूज 18 के साथ अपने हालिया क इंटरव्यू में मनोज ने बताया कि वे कभी भी फिल्ममेकर्स की सोच से प्रभावित नहीं होते. उन्होंने कहा, 'मेरी नजर में मैं बहुत सेक्सी हूं. पर उनकी सोच इतनी सीमित है कि वे मुझे सिर्फ विलेन के रोल में देखते हैं'. हालांकि, वे इसको अपमान नहीं मानते, बल्कि उन पर हंसते हैं. उनका मानना है कि कई निर्देशक एक्टर्स की असली खूबसूरती और टैलेंट को देख ही नहीं पाते.

तिलोत्तमा शोम के किरदारों पर बात

मनोज ने तिलोत्तमा शोम का उदाहरण देते हुए कहा कि ‘मॉनसून वेडिंग’ के बाद उन्हें अक्सर नौकरानी जैसे रोल ऑफर किए गए. तिलोत्तमा खुद इसे ‘वरदान और अभिशाप’ दोनों मानती हैं. इस पर मनोज ने कहा, 'वो बहुत खूबसूरत हैं. उनके चेहरे में दिक्कत कहां है? ये एक्टर की गलती नहीं है. अगर मुझे बार-बार विलेन रोल ही मिलते हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं, बल्कि ऑफर करने वाले लोगों की सोच की कमी है'.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बॉक्स ऑफिस की अंधी दौड़

बॉलीवुड के काम करने के तरीके पर बात करते हुए मनोज ने कहा कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब बॉक्स ऑफिस को भगवान की तरह मान लिया गया. उन्होंने कहा कि फिल्म की क्वालिटी पर ध्यान देने के बजाय, कलेक्शन को महत्व दिया जाने लगा. उन्होंने ये भी कहा कि कई रिव्यूअर अब असली रिव्यू करने के बजाय फिल्म का भविष्य बताने में लगे रहते हैं, जैसे मौसम का हाल बताने वाले.

असली हल और मनोज का नजरिया

100 फिल्मों का शतक बनाने वाले मनोज बाजपेयी के मुताबिक, इस सोच की वजह से फिल्ममेकिंग हल्की और सतही हो गई है. पहले ये उन्हें परेशान करता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उनकी फिल्में दर्शकों से सच्चा प्यार और समर्थन पा रही हैं. उनका मानना है कि सही रास्ता यही है कि इस सिस्टम का सामना किया जाए. उन्होंने साफ कहा, 'समाधान यही है कि हम लड़ते रहें और अपनी तरह की सच्ची फिल्में बनाते रहें'.

