'तुम एक्टर थे अब गटर हो...' मनोज बाजपेयी की गालियां सुन भड़के सुनील पाल, बोले- नई पीढ़ी बर्बाद कर दी

Sunil Pal Angry on Manoj Bajpayee: 31 साल पहले मनोज बाजपेयी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी. अपने दमदार अभिनय से एक्टर ने ऐसी पहचान बनाई कि लोग आज उन्हें एक्टिंग का धुरंधर मानते हैं. समय के साथ एक्टर ने फिल्मों के अलावा सीरीज का भी रुख किया. जिसमें कई तरह की अभद्र भाषाओं का भी इस्तेमाल किया. लेकिन, अब यही भाषा उनके प्रशंसक और कॉमेडियन सुनील पाल को चुभ रही है. जिसकी वजह से उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में एक्टर को इतनी खरी-खोटी और विवादित बात कह दी कि उनका वीडियो बवाल मचा रहा है.

पर आपको क्या हो गया?

'डियर मनोज बाजपेयी साहब, चरण स्पर्श. इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत ही उम्दा एक्टर है. जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जो एक्टिंग सिखाता है उसे आप एक्टिंग सिखा सकते हैं. आप गुरुओं के गुरु हैं. आप बेहतरीन कलाकार हैं. आपके अभिनय को सलाम करते हैं. पर आपको क्या हो गया है. मैं आपको कुछ बुरा कहता हूं. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं.'

एक-एक डायलॉग में 4-4 गालियां

'मनोज बाजपेयी MBA का फैन हूं मैं. आप एमबीए हैं. बहुत बड़ी डिग्री है. कुछ मासूम लोग तो आपको अटल बिहारी बाजपेयी का भी रिश्तेदार समझते हैं. जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं. और ये कर क्या रहे हैं आप? आपको नेशनल अवॉर्ड, इंटरनेशनल अवॉर्ड और ना जाने कितने अवॉर्ड जीत चुके हैं. बड़े-बड़े धुरंधर एक्टर आपकी चप्पल के दीवाने हैं. चरणों की धूल नहीं है आपकी. 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से 2 और 'द फैमिली मैन 3' तक. मैंने वो सीरीज पार्ट में कई बार यूट्यूब में देखी थी. सर, मैं आपसे बहुत नाराज हूं. आप एक-एक डायलॉग में 4-4 गालियां देते हैं. ऐसी गालियां दी है आपने और उसे बाद में जस्टीफाई भी करते हैं कि गालियां हमारी परंपरा है और पता नहीं क्या क्या बोला है. और हम जैसे लोग जो आपको फैन है लेकिन इस तरह की चीजों की खिलाफत करते हैं उन्हें ट्रोल करने के लिए आ जाते हैं. आपने तो एक पीढ़ी बनाई है और आप उसे बर्बाद कर रहे हैं.'

आप थोड़े ही ना छपरी हो?

'जयदीप अहलावत जो आपका फैन है एक फ्रेम में आप उसे गाली दे रहे हो और एक फ्रेम में वो आपको गाली दे रहा है. क्या पा लिया आपने. कल को पंकज त्रिपाठी भी आपके साथ किसी फिल्म में होंगे. आप उसे गाली देंगे वो आपको गाली देगा. फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी होंगे वो आपको गाली देंगे फिर आप उन्हें गाली देंगे. ये कौन सा ट्रेंड शुरू किया है आपने. सीरीज का नाम है द फैमिली मैन. ये कौन सा फैमिली मैन है भाई. जो सिर्फ गाली ही बकता है बीवी के सामने. ये सीरीज आपको परिवार के लोग भी देखते होंगे. कुछ तो बुजुर्ग भी होंगे. बच्चे कोई ना कोई तो होगा. मुझे कोई करोड़ों का ऑफर दे दे , मैंने तो नहीं दूंगा गाली. आप बड़े कलाकार हो...आप थोड़े ही ना छपरी हो. आपके पास टैलेंट है यार क्यों इस तरह से गाली दे रहे हो.'

आप एक्टर थे और अब गटर हैं

'माना कि समाज में गालियां दी जाती है. लेकिन आपको क्यों देना है. बेकार का वाहियात रीजन भी दोगे और पैसा भी कमाओगे उससे. अब छपरी लोग आ जाएंगे पीछे ट्रोल करने. मेरी नजर में आप एक्टर थे और अब गटर हैं.सुधर जाइए सर...आपने पूरी पीढ़ी खराब कर दी है. आपके बाद आने वाली जितनी भी वेब सीरीज हैं बड़े-बड़े एक्टर सब गाली देते हैं.'

आप दो कौड़ी के हैं

'मनोज बाजपेयी I Hate You...मेरी परंपरा मुझे ये सब इजाजत नहीं देता. गाली देने वाला दो कौड़ी का आदमी होता है. फिर वो चाहे मेरा बाप हो या फिर भाई हो. ऐसा इंसान दो कौड़ी का और छपरी होता है और वो आप हैं. I am sorry..आप दो कौड़ी के हैं.'