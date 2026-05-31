‘मुझे मिली गालियां...’, 'घूसखोर पंडित' विवाद पर छलका मनोज बाजपेयी का दर्द; बोले- 'परिवार को भी घसीटा गया'

Manoj Bajpayee On Ghooskhor Pandit: मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी फिल्म 'गवर्नर' को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन उनकी फिल्म 'घूसखोर पंडित' पर हुआ विवाद अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है. इस टाइटल पर इतना बवाल मचा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था. अब एक्टर ने खुलासा किया है कि उस दौरान उन्हें धमकियां मिली थीं और उनका परिवार घबरा गया था.
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Manoj Bajpayee On Ghooskhor Pandit: साल 2026 की शुरुआत में एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अपने नए कंटेंट लाइनअप का ऐलान किया था, जिसमें मनोज बाजपेयी की फिल्म 'घूसखोर पंडित' का नाम भी शामिल था. हालांकि, फिल्म का टाइटल सामने आते ही सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया. कई संगठनों और नेताओं ने इस नाम पर आपत्ति जताई, जिसके बाद मामला बढ़ते-बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. बाद में कोर्ट के निर्देश पर मेकर्स ने फिल्म का टाइटल बदल दिया, लेकिन इसकी रिलीज को लेकर अब तक कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है. इसी बीच 12 जून को रिलीज होने जा रही अपनी फिल्म 'गवर्नर' के प्रमोशन के दौरान मनोज बाजपेयी ने खुलासा किया कि 'घूसखोर पंडित' विवाद का असर उनके परिवार पर भी पड़ा था और वह काफी घबरा गया था.
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मनोज बाजपेयी ने कहा कि उन्हें और फिल्म की पूरी टीम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि फिल्म के टाइटल को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा. उन्होंने बताया कि जैसे ही लोगों की आपत्तियां सामने आईं, मेकर्स ने बिना देरी किए टाइटल बदलने का फैसला कर लिया. मनोज ने कहा, 'हमें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. लेकिन जब मामला सामने आया तो हमने दो दिन के भीतर इसे सुधारने की दिशा में कदम उठाए. हम अपनी गलती सुधारने और खुद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.'
मनोज बाजपेयी ने आगे कहा, 'टाइटल बदलना फिल्ममेकर्स के लिए कभी बड़ा मुद्दा नहीं था. मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि टाइटल बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. हम क्रिएटिव लोग हैं, दस नए टाइटल सोच सकते हैं और वो भी उतने ही एक्साइटिंग होंगे.'
विवाद का असर कुछ समय के लिए फिल्म की पूरी टीम पर जरूर पड़ा था. मनोज बाजपेयी ने बताया कि जब तक माफी जारी नहीं की गई थी, तब तक टीम के सदस्य काफी चिंतित थे. हालांकि, इसके बाद सभी ने स्थिति को शांत मन से संभाला और हालात पर नजर बनाए रखी. इस दौरान मनोज को व्यक्तिगत तौर पर भी काफी कुछ झेलना पड़ा. उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें धमकियां मिलीं और सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया.
मनोज ने कहा, 'मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मुझे धमकियां मिल रही थीं, तब भी मैं लगातार यात्रा कर रहा था और मुझे कोई डर नहीं था. लेकिन जब लोग आपको ट्रोल करते हैं, गालियां देते हैं और आपके परिवार को भी इसमें घसीट लेते हैं, तब मुझे उनके लिए सहानुभूति महसूस होती है.'
एक्टर मनोज बाजपेयी ने मुद्दों को पूरी तरह समझे बिना राय बना लेने की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि फिल्म के विषय को जाने बिना उसके बारे में धारणाएं बना लेना इस विवाद की बड़ी वजह थी. वो ऐसे लोगों से बहस करना पसंद नहीं करते, जो जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लेते हैं. उन्होंने कहा, 'मैं चीजों को समझने की इच्छा रखने वाला आदमी हूं, पढ़ा-लिखा इंसान हूं. मेरे पास उन लोगों से बहस करने की न एनर्जी है और न समय, जो राय बनाने की इतनी जल्दी में हैं कि चीजों को समझना भी नहीं चाहते हैं. ऐसे लोगों से बहस क्यों की जाए?'
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