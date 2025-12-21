Advertisement
trendingNow13048240
Hindi Newsबॉलीवुडस्मृति मंधाना की नन्ही फैन से कश्मीर में मुलाकात, ‘बजरंगी भाईजान’ के डायरेक्टर कबीर खान ने शेयर की तस्वीर, किक्रेटर ने किया रिएक्ट

स्मृति मंधाना की नन्ही फैन से कश्मीर में मुलाकात, ‘बजरंगी भाईजान’ के डायरेक्टर कबीर खान ने शेयर की तस्वीर, किक्रेटर ने किया रिएक्ट

सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर कबीर खान को कश्मीर में इंडियन वूमन क्रिकेट की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना की नन्ही फैन मिली है, जिसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिस पर क्रिकेटर ने रिएक्शन दिया है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 21, 2025, 08:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्मृति मंधाना की नन्ही फैन से कश्मीर में मुलाकात, ‘बजरंगी भाईजान’ के डायरेक्टर कबीर खान ने शेयर की तस्वीर, किक्रेटर ने किया रिएक्ट

सलमान खान की ‘टाइगर’ और ‘बजरंगी भाईजान’ को बनाने वाले मशहूर डायरेक्टर कबीर खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इंडियन वुमन क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना की एक नन्ही फैन के बारे में बात की है. उन्होंने अपने पोस्ट में क्रिकेटर की नन्ही प्यारी फैन के साथ अपनी पहली मुलाकात का किस्सा शेयर किया है. कबीर ने बताया कि जब वो कश्मीर में घूमने के लिए गए थे, तब वो अरु नाम की जगह पर इस बच्ची से मिले थे. 

 

कश्मीरी बच्चों का खेल के लिए जुनून
कबीर खान ने अपनो पोस्ट में नन्ही फैन की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, ‘कश्मीर में अपने कैमरे के साथ घूमना हमेशा जादुई पलों से भरपूर होता है, जैसे अरु में मिली ये छोटी बच्ची, जिसने मुझसे कहा कि मैं स्मृति मंधाना को बताऊं कि वो उनकी सबसे बड़ी फैन है. उम्मीद है कि स्मृति ये पोस्ट देखेंगी.’ उन्होंने आगे अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘या फिर वो बच्चे, जिनका खेल का मैदान एक पहाड़ी से झरने से घिरा हुआ है. अगर कोई छक्का मार दे, तो गेंद हवा के सहारे से पूरी घाटी को पार कर के सीधे झेलम नदी में चली जाती है.’

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kabir Khan (@kabirkhankk)

स्मृति मंधाना ने किया रिएक्ट
‘बजरंगी भाई जान’ के डायरेक्टर की इस पोस्ट को देखने के बाद लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वहीं उनकी इस पोस्ट पर स्मृति मंधाना ने रिएक्शन देते हुए लिखा, ‘अरु छोटी बच्ची को मेरी तरफ से गले लगाना और उससे कहना कि मैं उसका हौसला बढ़ा रही हूं.’ वहीं इस पोस्ट पर बजरंगी भाईजान की मुन्नी हर्षाली ने भी कमेंट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘चलों वापस चलते हैं.’

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanKabir KhanSmriti Mandanna

Trending news

मसूरी से भी ठंडी दिल्ली झेल रही है डबल अटैक! घने कोहरे के बीच बढ़ा AQI, उड़ानें रद्द
cold day alert
मसूरी से भी ठंडी दिल्ली झेल रही है डबल अटैक! घने कोहरे के बीच बढ़ा AQI, उड़ानें रद्द
HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई राहत
Madras High Court
HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई राहत
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
Lionel Messi
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
CBI
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
DNA
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
DNA
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
DNA Analysis
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
Punjab
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
hindi Jammu and Kashmir news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
रात... होटल का कमरा और एक ट्विस्ट! नर्स की गलती ने उसे दिया जिंदगी भर का दर्द
Rape
रात... होटल का कमरा और एक ट्विस्ट! नर्स की गलती ने उसे दिया जिंदगी भर का दर्द