'बॉलीवुड ने रिस्क लेना बंद कर दिया...' 'सैयारा के हिट होने पर बोले अरशद वारसी

Arshad Warsi on Bollywood Risk: अरशद वारसी ने कई बेहतरीन फिल्में दी है. हाल ही में जॉली एलएलबी 2 में नजर आए थे.हाल ही में एक्टर ने बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बात की. एक्टर ने कहा कि आजकल फिल्म इंडस्ट्री ने रिस्क लेना बंद कर दिया है.

एकदम क्लियर है

इंडिया टुडे से बात करते हुए इस बारे में इस सवाल का जवाब दिया कि क्या फिल्मों में अच्छी स्क्रिप्ट मिलना मुश्किल है. इस बारे में बात करते हुए अरशद ने कहा- 'ऐसा कुछ नहीं है. आप देखिए बहुत सारी फिल्में बनती है और उनमें से कुछ ही फिल्में चलती है.तो ये गणित एकदम क्लियर है.'

लोग सेफ प्ले करने की कोशिश करते

'अगर हम लोग सही में बेहतरीन स्क्रिप्ट की बात करें तो कई फिल्में हिट होतीं. लेकिन, ऐसा नहीं है. अब कुछ ही हिट है. बेसिकली हर कोई अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश कर रहा है.कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि हम लोग अब चांस कम लेते हैं. खासतौर पर हिंदी सिनेमा में. हम लोग सेफ प्ले करने की कोशिश करते हैं.'

सनी देओल की वो सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म,जिसकी कहानी और 8 गाने थे इतने रद्दी, 15 करोड़ के बजट में कमाए 1.45 करोड़

स्मोकिंग छोड़ दी

अरशद वारसी की फिल्म 'भगवत चैप्टर वन :राक्षस' 17 अक्टूबर को जी 5 पर स्ट्रीम हुई है. इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्टर ने कहा कि उनके अंदर के सारे राक्षस को बीवी ने मार दिया है. स्मोकिंग छोड़ दी है.

बताई वजह

एक्टर ने कहा कि हर इंसान के अंदर थोड़ा अच्छा और बुरा होता है. क्योंकि तभी अच्छाई की पहचान होती है. इसके साथ ही अपनी स्मोकिंग को छोड़ने की बात कही. कई साल तक काफी सिगरेट पीता था. लेकिन मोबाइल ऐप की मदद से ये बुरी आदत छोड़ दी. इसकी बड़ी वजह है कि उनके बच्चे की उनकी इस आदत की नकल करने लगे थे. जिससे मैं काफी परेशान हो गया था. अरशद वारसी का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है. आपको बता दें, इससे पहले एक्टर अक्षय कुमार के साथ 'जॉली एलएलबी 2' में दिखे थे.