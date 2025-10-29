मां की मौत पर अरशद वारसी का कई साल बाद छलका दर्द, बोले- प्यासी ही चली गईं इस दुनिया से

Arshad Warsi on Mother: अरशद वारसी की फिल्म 'भागवत: चैप्टर 1' हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है. इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्टर अपनी निजी लाइफ को लेकर लगातार खुलासे कर रहे हैं. हाल ही में एक्टर ने अपने पुराने दिनों को याद किया और कहा उनकी मां इस दुनिया से प्यासी ही गुजर गईं.अरशद वारसी का ये बयान लोगों के लिए शॉकिंग और अंदर तक हिला देने वाला है.

अरशद वारसी का खुलासा

अरशद वारसी राज शमानी के पॉडकास्ट में आए थे. बातचीत में एक्टर ने कहा- 'वो 8 साल के थे तो बोर्डिंग स्कूल चले गए थे. मेरी मां सिंपल हाउसवाइफ थीं. वो खाना अच्छा बनाती थीं. उनकी किडनी फेल हो गई थी. तो डायलिसिस पर थीं. डॉक्टर ने हमें कहा था कि उन्हें पानी नहीं देना है. वो मांगती रहीं. मैं ना कहता रहा और जिस रात वो गुजरीं तो उन्होंने मुझे बुलाकर पानी मांगा. मैंने नहीं दिया और वो उस रात चल बसीं. इस चीज ने मेरी जान ले ली.'

प्यासी ही चली गईं मां

एक्टर ने कहा कि मेरा एक मन कहता रहा कि 'अगर मैं पानी दे देता और तब वो जातीं तो ये सुकून होता कि मैंने उन्हें पानी पिला दिया. एक्टर ने कहा कि उस वक्त मैं बच्चा था और आज अपने फैसले खुद ले सकता हूं. हम बीमार इंसान के बारे में नहीं सोचते बल्कि अपने गिल्ट के हिसाब से फैसला लेते हैं.'

पेरेंट्स की मौत पर नहीं रोए एक्टर

अरशद ने आगे कहा कि 'जिंदगी के स्ट्रगल ने उन्हें उम्र से पहले ही बड़ा बना दिया था. पिता को काफी ज्यादा घाटा हुआ था. बड़ा सा घर था तो वो छोड़ना पड़ा था. धीरे-धीरे घर छोटा होता गया. मां-बाप के गुजरने के बाज मैं रोया तक नहीं. क्योंकि मर्द बनने की कोशिश कर रहे थे. कई हफ्तों बाद जब धक्का लगा तो रोया.'