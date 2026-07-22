हिंदी सिनेमा के विलेन क्यों बन रहे हैं साउथ फिल्मों की पहली पसंद? बॉबी देओल ने बताई दिलचस्प वजह

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल कई साउथ फिल्मों में अपने दमदार विलेन के रोल को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि क्यों साउथ की फिल्मों में अक्सर विलेन हिंदी फिल्मों के कलाकारों को बनाया जाता है.
Galatta Plus को दिए एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने कहते हैं, तमिल और तेलगु सिनेमा की दुनिया बिल्कुल अलग है. यहां की फिल्मों में हीरो को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है. जबकि, फैंस भी अपने पसंदीदा स्टार को सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि सुपरहीरो की तरह देखते हैं. ऐसे में जब किसी फिल्म में मजबूत विलेन को लेना चाहे तो मेकर्स के पास और कोई विकल्प नहीं बचता है. हीरो के सामने फिर ऐसे विलेन की जरूरत होती है, जो मजबूत पहचान हो.ऐसे में अक्सर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को विलेन के तौर पर चुना जाता है.
साथ ही बॉबी देओल ने ये भी कहा कि साउथ में हीरोइज्म बहुत ज्यादा है. यहां के लोग अपने हीरो की पूजा करते हैं. ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि उनके हीरो का मुकाबला हिंदी सिनेमा के किसी बड़े स्टार से हो.'
बता दें कि बीते कई सालों ऐसा ही ट्रेंड साउथ फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है. फिर चाहे 90 के दशक की बात ही क्यों ना हो. उस दौर में रजनीकांत और कमल हासन जैसे सुपरस्टार्स की फिल्मों में बॉलीवुड कलाकारों को विलेन बनाया जाता था. आज भी इसी ट्रेंड को फॉलो किया जाता है. बॉलीवुड के कई स्टार्स जैसे, संजय दत्त, सोनू सूद और अब बॉबी देओल तमिल और तेलुगु फिल्मों में विलेन के किरदार निभा चुके हैं.
इस सोच के पीछे वजह साफ़ है कि हीरो की जीत को और भी बड़ा दिखाया जा सके. ऐसे में दर्शकों के बीच काफी उत्साह भी बढ़ता है. और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फॉर्मूला लगातार सफल साबित हो रहा है.
खुद अगर बॉबी देओल की ही बात करें तो, बीते तीन सालों में बॉबी साउथ फिल्मों के सबसे पसंदीदा विलेन बनकर उभरे हैं. चाहे वो साल 2023 में रिलीज हुई रणबीर कपूर स्टारर 'एनिमल' में उनका किरदार इंटरवल के बाद वाला ही क्यों ना हो. इस फिल्म में उनके रोल को काफी पसंद किया गया था. इसके बाद उन्हें लगातार साउथ फिल्मों के ऑफर मिलने लगे. बॉबी सूर्या की फिल्म 'कंगुवा' में विलेन का रोल निभा चुके हैं. साथ ही वह 'डाकू महाराज' में नंदमुरी बालकृष्ण के सामने विलेन के तौर पर नजर आए. वहीं 'हरि हर वीरा मल्लू' में उन्होंने औरंगजेब का किरदार निभाया था. वहीं, अब बॉबी देओल तमिलनाडु के सीएम और एक्टर थलापति विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जना नायगन' में भी विलेन के किरदार इमं नजर आने वाले हैं. हालांकि, इस फिल्म में उन्हें कितना पसंद किया जाता है ये तो रिलीज के बाद ही पता चालेगा.
बता दें कि 'जना नायगन' इस साल की सबसे चर्चित तमिल फिल्मों में से एक है. एक तरफ इस फिल्म को थलापति विजय के फिल्मी करियर की आखिरी मूवी भी बताया जा रहा है. ऐसे में फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म के एडवांस बुकिंग ने ही अभी तक कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.
बॉबी देओल ने अपने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि ये बड़ी अजीब बात है कि जिन स्टार्स के साथ मैंने काम किया, उनमें से ज्यादातर बाद में राजनीति में चले गए और चुनाव जीतकर किसी ना किसी बड़े पद पर बैठे हैं.'
अगर बॉबी की इन बातों पर गौर किया जाए तो ये शि भी है. वाकई में ये बेहद दिलचस्प संयोग है. आज थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं. वहीं, पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री हैं, जबकि नंदमुरी बालकृष्ण तेलुगु राज्यों के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं और विधायक भी हैं. इन तीनों सुपरस्टार्स के साथ बॉबी देओल ने उनकी राजनीतिक पारी शुरू होने से पहले या उसके दौरान काम किया है.'
वहीं, थलापति विजय के साथ काम करने को लेकर बॉबी ने कहा, 'विजय काफी शांत स्वभाव के इंसान हैं, इसलिए हमारी ज्यादा बातचीत नहीं हुई है. लेकिन मुझे इस बात की काफी खुशी है कि वह आज तमिलनाडु के सीएम बन गए हैं. ये हमारे लिए काफी हैरान करने वाला है कि आप किसी क साथ काम कर रहे हो और फिर कुछ समय बाद वही व्यक्ति सीएम बन जाता है.'