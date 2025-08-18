फैशन डिजाइनर विक्रम फणनवीस पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता की प्रेयर मीट में पहुंचे फिल्मी सितारे, VIDEO वायरल

Vikram Phadnis Father Prayer Meet: मशहूर फैशन डिजाइनर विक्रम फणनवीस (Vikram Phadnis) के घर सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है. इनके पिता की मौत के बाद इन्होंने प्रेयर मीट रखी. जिसमें कई फिल्मी हस्तियां शामिल हुईं और विक्रम के पिता के लिए प्रार्थना की. इस प्रेयर में शामिल होने पहुंचे कई सितारों के वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

विक्रम के पिता की प्रेयर मीट में पहुंचे सितारे

इस दुख की घड़ी में विक्रम का ढाढस बांधने कई सितारे पहुंचे. जिसमें जोया अख्तर, सुनील शेट्टी, फराह खान,नीलम कोठारी, गौरी खान, श्वेता बच्चन, हूमा कुरैशी और अमृता अरोड़ा का नाम शामिल है. देखिए विक्रम के पिता की प्रेयर मीट में शामिल होने पहुंचे सितारों के वीडियो.

30 साल से फैशन में दबदबा

विक्रम फणनवीस (Vikram Phadnis) बीते 30 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है. इनके पिता करियर में इनके साथ हमेशा मजबूती से खड़े रहे और साथ देते रहे. फणनवीस का फिल्म इंडस्ट्री में कई साल से रौला है. इनकी गिनती बॉलीवुड के टॉप फैशन डिजाइनर में होती है.

कई सितारों को कर चुके स्टाइल

बीते साल में इन्होंने बॉलीवुड के कई सितारों को स्टाइल किया है. जिसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर नाम शामिल है. अपने जबरदस्त फैशन सेंस से इन्होंने ना केवल भारत बल्कि विदेश में भी जलवा बिखेरा है. विक्रम को उनके वेस्टर्न और इंडियन मिक्स डिजाइनर कपड़ों के लिए जाना जाता है.इनके कपड़ों के स्टाइल और उनकी यूनीकनेस की तारीफ काफी ज्यादा होती है. यहां तक कि ये कई सारे शोज में अपने दमदार कलेक्शन की भी तारीफ होती है. इसके साथ ही ये कई सारी फिल्मों में सितारों के आउटफिट भी डिजाइन करते हैं.

फिल्म का डायरेक्शन भी किया

फैशन डिजाइनिंग के अलावा विक्रम ने फिल्म मेकिंग में हाथ आजमाया. मराठी फिल्म Hrudayantar का डायरेक्शन किया था .ये मूवी साल 2017 में आई थी. इस फिल्म की क्रिटिकली तारीफ हुई थी. आज इनकी गिनती भारत के टॉप फैशन डिजानर्स में होती है.