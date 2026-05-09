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Hindi Newsबॉलीवुड4 महीने पुराना वो हैरना कर देने वाला केस... जिसमें विल स्मिथ की हुई जीत, कोर्ट ने खारिज किया मुकदमा, फैंस ने ली राहत की सांस

4 महीने पुराना वो हैरना कर देने वाला केस... जिसमें विल स्मिथ की हुई जीत, कोर्ट ने खारिज किया मुकदमा, फैंस ने ली राहत की सांस

Will Smith: हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ पर मशहूर वायलिनिस्ट ब्रायन किंग जोसेफ ने टूर के दौरान हुई एक कथित घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है. हालांकि, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. मामले में अभी ऐसा मोड़ बाकी है, जिसने लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है. चलिए बताते हैं आखिरी क्या है ये पूरा मामला?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 09, 2026, 09:32 AM IST
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Will Smith Sexual Harassment Case
Will Smith Sexual Harassment Case

Will Smith Sexual Harassment Case: हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ से जुड़ा एक बड़ा कानूनी मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है. कैलिफोर्निया की एक अदालत ने उनके खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से नौकरी से निकालने वाले केस को खारिज कर दिया है. ये मामला साल 2025 के टूर से जुड़ा था, जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी चर्चा बटोरी थी. ये शिकायत इलेक्ट्रिक वायलिनिस्ट ब्रायन किंग जोसेफ ने दर्ज कराई थी, जो पहले ‘अमेरिका गॉट टैलेंट’ शो के फाइनलिस्ट रह चुके हैं. 

उन्होंने विल स्मिथ के 2025 टूर में काम किया था और बाद में कई गंभीर आरोप लगाए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रायन किंग जोसेफ ने दावा किया था कि लास वेगास में टूर के दौरान उनके होटल रूम में एक अजीब घटना हुई थी. उनका कहना था कि जब वे कमरे से बाहर थे, तब कोई अंदर आया और वहां कुछ सामान छोड़ गया. इनमें वाइप्स, बीयर और एचआईवी की दवा जैसी चीजें शामिल थीं. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कमरे में एक हाथ से लिखा नोट मिला था, जिस पर ‘स्टोन एफ’ लिखा था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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2025 के एक टूर से जुड़ा है मामला

नोट में कथित तौर पर लिखा था, ‘ब्रायन, मैं वापस आऊंगा... सिर्फ हम दोनों’. ब्रायन की कानूनी टीम का कहना था कि इस घटना के बाद टूर का माहौल उनके लिए अनकम्फर्टेबल हो गया था. उन्होंने कोर्ट में दावा किया कि उन्हें मानसिक तौर पर परेशान किया गया और उनके साथ गलत व्यवहार हुआ. लेकिन 5 मई 2026 को अदालत ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि लगाए गए आरोप कैलिफोर्निया कानून के तहत यौन उत्पीड़न साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. 

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कुछ  फैक्ट्स पर भी उठे सवाल 

जज ने अपने फैसले में कहा कि शिकायत में ऐसा कोई मजबूत आधार नहीं दिखा, जिससे ये साबित हो सके कि मामला बेहद गंभीर या लगातार परेशान करने वाला था. अदालत ने इस केस से जुड़े कुछ इम्पोर्टेन्ट फैक्ट्स पर भी सवाल उठाए. कोर्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक, ब्रायन किंग जोसेफ ने अपना होटल की-कार्ड और कुछ पर्सनल सामान एक ट्रांसपोर्ट वैन में छोड़ दिया था. बताया गया कि उस वैन तक कई क्रू मेंबर्स की पहुंच थी और कई घंटों तक लोग वहां आ-जा सकते थे. इसी वजह से कोर्ट को ऐसा साफ तौर नहीं लगा कि कमरे में मिली चीजें किसने रखीं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सबूतों की कमी के चलते हुआ खारिज 

कोर्ट ने कहा कि मामले में सबूतों की कमी और कई बातों में क्लैरिटी न होने के चलते आरोप कमजोर पड़ गए. ब्रायन ने ये भी आरोप लगाया था कि जब उन्होंने इस घटना की शिकायत टूर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी टीम से की, तो उसके कुछ समय बाद उन्हें टूर से हटा दिया गया. उनका कहना था कि अगले फेज शुरू होने से पहले उनकी जगह दूसरे वायलिनिस्ट को रख लिया गया था. ब्रायन का मानना था कि ये उनके शिकायत करने का बदला था. हालांकि, कोर्ट को ऐसा कोई मजबूत सबूत नहीं मिला, जिससे ये साबित हो सके कि नौकरी से हटाने का फैसला सीधे उनकी शिकायत से जुड़ा था. 

विल स्मिथ के लिए बड़ी राहत की बात 

फिलहाल ये फैसला विल स्मिथ के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, लेकिन मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. अदालत ने इस केस को ‘विद लीव टू अमेंड’ के साथ खारिज किया है. इसका मतलब ये है कि ब्रायन किंग जोसेफ को दोबारा संशोधित शिकायत दाखिल करने का मौका दिया गया है. उन्हें 30 दिनों के अंदर नए सबूत या मजबूत कानूनी तर्कों के साथ केस फिर से पेश करना होगा. अगर तय समय के अंदर नई शिकायत दाखिल नहीं की गई, तो ये केस पूरी तरह बंद माना जा सकता है. ब्रायन किंग जोसेफ म्यूजिक इंडस्ट्री में एक जाने-माने इलेक्ट्रिक वायलिनिस्ट माने जाते हैं. 

कौन हैं ब्रायन किंग जोसेफ? 

‘अमेरिका गॉट टैलेंट’ से उन्हें बड़ी पहचान मिली थी. इसके अलावा वे स्नूप डॉग और अशर जैसे कलाकारों के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने 2021 बीईटी अवॉर्ड्स और एलए रैम्स के हाफटाइम शो जैसे बड़े इवेंट्स में भी परफॉर्म किया है. वहीं, दूसरी तरफ विल स्मिथ लंबे समय से हॉलीवुड के बड़े स्टार्स में गिने जाते हैं. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि ब्रायन अगले 30 दिनों में इस केस को दोबारा आगे बढ़ाते हैं या नहीं. अब देखना ये है कि आने वाले समय में इस मामले में क्या नया मोड आता है और इसका क्या हल निकलता है. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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