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Hindi Newsबॉलीवुडदेश को बैंकरप्ट होने से बचाने निकले मनोज बाजपेयी, फिल्म गवर्नर खोलेगी इतिहास के पन्ने; रिलीज हुआ दमदार ट्रेलर

देश को बैंकरप्ट होने से बचाने निकले मनोज बाजपेयी, फिल्म 'गवर्नर' खोलेगी इतिहास के पन्ने; रिलीज हुआ दमदार ट्रेलर

Manoj Bajpayee Governor Trailer: मनोज बाजपेयी की आने वाली फिल्म 'गवर्नर' का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है. इस फिल्म में मनोज बाजपेयी का किरदार एस. वेंकटरमणन से प्रेरित है, जो 1990-92 के बीच आरबीआई के गवर्नर रहे थे. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 26, 2026, 09:11 PM IST
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देश को बैंकरप्ट होने से बचाने निकले मनोज बाजपेयी, फिल्म 'गवर्नर' खोलेगी इतिहास के पन्ने; रिलीज हुआ दमदार ट्रेलर

Governor Trailer: बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी की आने वाली फिल्म 'गवर्नर' इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. मंगलवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा. यह फिल्म भारत के इतिहास के उस कठिन दौर को दिखाती है, जब देश 1990 के दशक में गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था. उस समय भारत की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था. ट्रेलर में डर, तनाव और देश को बचाने की कोशिशों को बेहद गंभीर अंदाज में दिखाया गया है. 

'गवर्नर’ का ट्रेलर रिलीज 

ट्रेलर में दिखाया जाता है कि देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर आम जनता में गुस्सा और बेचैनी है. लोग सरकार और आर्थिक हालात को लेकर चिंतित हैं. भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश को आर्थिक रूप से टूटने से कैसे बचाया जाए. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सरकार और बड़े अधिकारियों को कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं

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फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है. कहानी भारत के सबसे बड़े आर्थिक संकटों में से एक पर आधारित है. ट्रेलर में मनोज बाजपेयी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर के किरदार में नजर आएंगे. उनका किरदार देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को संभालने और भारत को संकट से बाहर निकालने की कोशिश करता दिखाई देगा. ट्रेलर में मनोज बाजपेयी का गंभीर और शांत अंदाज दर्शकों को काफी पंसद आ रहा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मनोज बाजपेयी ने खींचा ध्यान 

रिपोर्ट्स की मानें तो  फिल्म में मनोज बाजपेयी का किरदार पूर्व आरबीआई गवर्नर एस. वेंकटरमणन से प्रेरित हो सकता है. वह 1991 के आर्थिक संकट के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे और उस समय देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है. हालांकि, फिल्म के निर्माताओं ने अभी तक आधिकारिक रूप से यह पुष्टि नहीं की है कि कहानी पूरी तरह उन्हीं पर आधारित है.

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फिल्म को सनशाइन पिक्चर्स प्रस्तुत कर रही है. इसे विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है, जबकि निर्देशन चिन्मय मंडलेकर ने किया है. फिल्म के सह-निर्माता आशिन ए. शाह हैं. कहानी सुवेंदु भट्टाचार्य, सौरभ भारत, रवि असरानी और विपुल अमृतलाल शाह ने मिलकर लिखी है.

कब आएगी फिल्म 'गवर्नर’

फिल्म के म्यूजिक पर भी खास ध्यान दिया गया है. इसके गानों के बोल मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे हैं, जबकि संगीत अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है. ट्रेलर में बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी के तनाव और गंभीर माहौल को मजबूत बनाता दिखाई देता है. फिल्म 'गर्वनर' 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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About the Author
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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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