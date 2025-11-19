Advertisement
वो अदाकारा, जिसने 50 साल फिल्म इंडस्ट्री पर किया राज, कीं 300 से ज्यादा फिल्में, अब 57 की उम्र में ली रिटायरमेंट, बोलीं- ‘नई आजादी...’

Veteran Actress Retirement: पिछले 5 दशक से फिल्म इंडस्ट्री पर राज करती आ रहीं एक दिग्गज अदाकारा, जिन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. कमल हासन और रजनीकांत जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की. उन्होंने हाल ही में अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर फैंस को हैरान कर दिया.   

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 19, 2025, 02:35 PM IST
वो अदाकारा, 300 फिल्मों में किया काम, 57 की उम्र में ली रिटायरमेंट
वो अदाकारा, 300 फिल्मों में किया काम, 57 की उम्र में ली रिटायरमेंट

Veteran Actress Tulasi Retirement: साउथ सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस तुलसी ने फिल्म इंडस्ट्री से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. उनका ये सफर 5 दशक से ज्यादा चला और उन्होंने कई भाषाओं में काम किया. इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक पर्सनल नोट शेयर करते हुए बताया कि वो अब काम से दूर होकर जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करना चाहती हैं. उन्होंने लिखा कि शिर्डी दर्शन के बाद वो खुद को रिटायरमेंट की शुभकामनाएं देती हैं और आगे की जिंदगी साईंनाथ के आशीर्वाद के साथ शांत मन से जीना चाहती हैं. 

इस मैसेज के साथ उन्होंने एक और लाइन लिखी, ‘हैप्पी रिटायरमेंट’ और नई आजादी का आनंद लेने की बात कही. तुलसी साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना नाम रही हैं. उन्होंने सिर्फ तेलुगु, तमिल और कन्नड़ ही नहीं, बल्कि मलयालम और भोजपुरी फिल्मों में भी शानदार काम किया है. 5 दशकों में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. उनकी मेहनत और अभिनय ने उन्हें दो नंदी अवॉर्ड और एक फिल्मफेयर अवॉर्ड भी दिलाया. उनकी खासियत ये रही कि उन्होंने हर उम्र और हर तरह के किरदार को सहजता के साथ निभाया. 

बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया था करियर 

चाहे वो सपोर्टिंग रोल हो, इमोशनल सीन हो या फिर कैरेक्टर-ड्रिवन परफॉर्मेंस. तुलसी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत बहुत छोटी उम्र में कर दी थी. उनकी पहली झलक 1967 की तेलुगु फिल्म 'भार्या' में दिखाई दी. इसके बाद 1973 में के. बालाचंदर की फिल्म 'अरंगेत्रम' ने उन्हें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पहचान दिलाई. समय के साथ वे धीरे-धीरे सपोर्टिंग किरदारों की ओर बढ़ीं और बड़े कलाकारों के साथ काम करने लगीं. उनकी अदाकारी इतनी नेचुरल थी कि दर्शक उन्हें हर किरदार में अपना लेते थे. 

अपने करियर में दी कई हिट फिल्में 

इसी वजह से वे हमेशा एक भरोसेमंद और मेहनती कलाकार मानी गईं. अपने लंबे करियर में तुलसी ने इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की. उन्होंने कमल हासन, रजनीकांत, मोहनलाल, चिरंजीवी और विजय सेतुपति जैसे स्टार्स के साथ काम किया. उनकी फिल्मोग्राफी में कई यादगार फिल्में शामिल हैं, जैसे 'सीतामालक्ष्मी' (1978), 'शंकराभरणम' (1979) और 'मुड्डा मंडारम' (1981). इन फिल्मों ने उनके करियर को नई दिशा दी और उन्हें एक ऐसी एक्ट्रेस के तौर पर स्थापित किया, जो हर तरह के किरदार को आसानी से निभा सकती है.

हमेशा दर्शकों को याद रहेंगे उनके किरदार 

अब इतने लंबे और सफल करियर के बाद तुलसी ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया है. उनका कहना है कि अब वे काम के दबाव से दूर, एक शांत और सिंपल लाइफ जीना चाहती हैं. उनके इस फैसले का फैंस और इंडस्ट्री के लोगों ने सम्मान किया है और सोशल मीडिया पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं मिल रही हैं. तुलसी का सफर नए कलाकारों के लिए इंस्पिरेशन माना जाता है. बचपन से शुरू हुआ यह लंबा अभिनय सफर अब खत्म हो रहा है, लेकिन उनकी यादगार किरदार हमेशा दर्शकों के दिल में बनी रहेंगी.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

Tulasi

