/फाल्गुनी पाठक के गरबा नाइट की टिकट कीमत ने उड़ाए होश, एक इवेंट के लिए चुकाने होंगे 2.04 लाख; फैंस बोले-ये तो दिनदहाड़े लूट है

‘चूड़ी जो खनकी हाथ में’, ‘मैंने पायल है छनकाई’ और ‘सावन में मोरनी’ जैसे गानों के लिए मशहूर सिंगर फाल्गुनी पाठक अक्सर चर्चा में रहती हैं. 90s में गाए हुए उनके ट्रेडिशनल गाने आज भी गरबा प्रेमियों के बीच खासे लोकप्रिय हैं. वहीं, नवरात्रि से पहले ही उनके इवेंट का रंग चढ़ने लगता है. हालांकि, इस बार लोगों का ध्यान सिर्फ उनके गानों पर नहीं, बल्कि उनके नवरात्रि शो की टिकट कीमतों पर भी है.
दरअसल, फाल्गुनी पाठक का 'नवरात्रि उत्सव 2026' 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा. यह नौ रातों तक चलने वाला खास गरबा उत्सव होगा. इस शो की टिकट कीमतों ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टिकट की शुरुआती कीमत ₹2,200 है, जबकि सबसे महंगा टिकट ₹2.04 लाख तक पहुंच रहा है. इतनी ज्यादा कीमत देखकर कई लोग हैरान हैं और ऑनलाइन इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है.
फाल्गुनी पाठक के गरबा गानों की लोकप्रियता लंबे समय से बनी हुई है. ऐसे में उनके नवरात्रि कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह तो है, लेकिन टिकट की इतनी बड़ी कीमत ने इस उत्साह के साथ एक नई बहस भी छेड़ दी है. हालांकि टिकट की कई कैटेगरी मौजूद हैं, लेकिन प्रीमियम कीमतों ने सोशल मीडिया यूज़र्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वे नवरात्रि सेलिब्रेशन पर कितना खर्च करना चाहते हैं.
BookMyShow के मुताबिक, सभी नौ रातों के लिए 'फेज 1 अर्ली-बर्ड सीजन पास' की कीमत ₹16,000 प्रति व्यक्ति थी, जबकि 'फेज़ 2 सीज़न पास' की कीमत ₹18,000 थी. अभी के सीजन पास की कीमत ₹20,000 प्रति व्यक्ति है, जो लोग सिर्फ़ एक रात के लिए शामिल होना चाहते थे, उनके लिए 'फेज़ 1 सिंगल-डे टिकट' की कीमत ₹2,200 (टैक्स के बिना) से शुरू हुई थी.
कीमत के मामले में दूसरी तरफ POD पैकेज है, जिसकी एक रात की कीमत ₹2.04 लाख है. इसमें 12 लोग तक रह सकते हैं और यह सिर्फ़ उसी दिन के लिए वैलिड है. इसमें ₹10,000 का खाने-पीने का कूपन भी शामिल है, जिससे यह इस इवेंट का सबसे महंगा ऑप्शन बन जाता है.
वहीं, बुकिंग शुरू होते ही टिकट की कीमतें ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गईं. कई यूजर्स ने इतनी ज़्यादा कीमत पर हैरानी जताई. वहीं, बहुत से लोगों ने ऑर्गनाइजर के इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में अपनी निराशा ज़ाहिर करते हुए कमेंट भी किए हैं. एक यूजर एन लिखा, 'मुझे फाल्गुनी पाठक बहुत पसंद हैं और मैं उनके गरबा शो में शामिल होने के लिए पूरे साल नवरात्रि का इंतज़ार करता हूं. लेकिन जियो कन्वेंशन सेंटर जैसी जगह चुनने से कई मिडिल-क्लास परिवारों के लिए इस अनुभव का खर्च उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है. नवरात्रि और गरबा लोगों को एक साथ लाने के लिए होने चाहिए, न कि ज़्यादा खर्च की वजह से उन्हें अलग-थलग महसूस कराने के लिए. मुझे उम्मीद है कि भविष्य के इवेंट्स में लोगों की जेब का भी ध्यान रखा जाएगा.'
वहीं, एक और इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, 'हमेशा की तरह 'बुक माय शो' पर कैसा मज़ाक है... इवेंट कंपनियां बड़ी संख्या में पास बुक कर लेती हैं और फिर हमें ब्लैक में बेचती हैं, जबकि पास की शुरुआती कीमत ही 16 हज़ार रुपये है.' एक यूजर ने कहा, "मैडम, जब आप बोरीवली आती थीं, तो 30,000 लोग आपके गानों पर नाचते थे. नवरात्रि में आपके संगीत का मज़ा लेने के लिए हमें न तो JIO की ज़रूरत है और न ही किसी महंगे AC वाले वेन्यू की. हमें बस आपकी परफ़ॉर्मेंस, आपका म्यूजिक और सस्ते पास चाहिए ताकि हर कोई उन्हें खरीद सके और आपको लाइव परफॉर्म करते हुए देख सके! अगर 9 दिनों के लिए 23,000 रुपये देने हों, तो हम पार्किंग, पास की कीमत और खाने-पीने का खर्च कैसे उठाएंगे? किसी भी ऑर्गनाइजर के साथ जुड़ने से पहले कृपया अपने फ़ैसले पर दोबारा सोचें-आपके एक बहुत बड़े फैन की तरफ से ईमानदारी भरी गुज़ारिश.'
बता दें कि फाल्गुनी पाठक भारत की सबसे जानी-मानी पॉप आर्टिस्ट में से एक हैं, जो अपने इंडिपेंडेंट और पारंपरिक संगीत के काम के लिए मशहूर हैं. वे कई दशकों से नवरात्रि उत्सवों से जुड़ी रही हैं. 'गरबा क्वीन' के नाम से मशहूर फाल्गुनी 90 के दशक में तब लोकप्रिय हुईं, जब उन्होंने 'चूड़ी जो खनकी हाथों में', 'मैंने पायल है छनकाई' और 'याद पिया की आने लगी' जैसे हिट गाने रिलीज़ किए. फाल्गुनी पाठक अपनी खास आवाज़, स्टेज पर अपनी मौजूदगी और गुजरात के संगीत से अपने जुड़ाव के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने नवरात्रि उत्सवों को, खासकर मुंबई में, बड़े धूमधाम से मनाने की अपनी सालाना परंपरा बना ली है.