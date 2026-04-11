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Hindi Newsबॉलीवुड2 घंटे 30 मिनट की वो 570 करोड़ी फिल्म... जिसके 7 गानों ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, कहानी देख फूट-फूटकर रोए लोग

2 घंटे 30 मिनट की वो 570 करोड़ी फिल्म... जिसके 7 गानों ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, कहानी देख फूट-फूटकर रोए लोग

Movie Songs Record: हिंदी सिनेमा में ऐसी कई फिल्में बनीं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपनी कहानी और गानों से ऐसा इतिहास रचा, जिसको आज तक कोई भुला नहीं पाया है. ऐसी ही एक फिल्म के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके 7 गाने आज भी बॉलीवुड के चार्टबस्टर गानों की लिस्ट में शामिल हैं और म्यूजिक ऐप्स पर ट्रेंड करते हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 11, 2026, 02:20 PM IST
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Blockbuster Movie Songs Record
Blockbuster Movie Songs Record

Blockbuster Movie Songs Record: रोमांटिक फिल्में लोगों को बहुत पसंद आती हैं क्योंकि इनमें प्यार, इमोशन और रिश्तों की गहराई दिखाई जाती है. ऐसे फिल्में दर्शकों को अपने जीवन से जुड़ी लगती हैं, इसलिए लोग उनसे आसानी से जुड़ जाते हैं. जब कहानी में प्यार के साथ-साथ दर्द, जुदाई और खुशी के पल दिखाए जाते हैं, तो वे और भी शानदार बन जाती है. रोमांटिक फिल्मों के गाने भी लोगों के दिल को छू लेते हैं और लंबे समय तक याद रहते हैं. कई बार ऐसे फिल्में दर्शकों को इमोशनली अफैक्ट करती हैं और वे उन्हें बार-बार देखना पसंद करते हैं. 

ऐसी ही एक फिल्म पिछले साल 2025 में आई थी, जिसने दुनियाभर के सिनेमाघरों को हिलाकर रख दिया था. इस फिल्म को सबसे ज्यादा प्यार जेन-जी और यंग जनरेशन का मिला था. जी हां, अब तो आप समझ ही चुके हैं कि हम यहां ‘सैयारा’ की बात कर रहे हैं. 18 जुलाई, 2025 को रिलीज हुई इस म्यूजिकल रोमांटिक-ड्रामा फिल्म का डायरेक्शन मोहित सूरी ने किया था और इसे यशराज फिल्म्स के बैनर तले अक्षय विधानी ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में अहान पांडे ने कृष कपूर और अनीत पड्डा ने वाणी बत्रा का किरदार निभाया था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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पिछले साल रिलीज हुई थी ये फिल्म 

साथ ही फिल्म में वरुण बादोला, गीता अग्रवाल शर्मा, राजेश कुमार और शाद रंधावा जैसे शानदार कलाकार भी नजर आते हैं. नए चेहरों के बावजूद फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया और इसकी कहानी, म्यूजिक और दोनों लीड कलाकारों की केमिस्ट्री की खूब तारीफ हुई. फिल्म की कहानी सिंगर-कंपोजर कृष कपूर के इर्द गिर्द घूमती है. कृष एक टैलेंटेड लेकिन परेशान म्यूजिशियन होता है, जबकि वाणी एक शांत स्वभाव की लड़की होती है, जो एक राइटर होती है और गाने लिखती है. दोनों की मुलाकात इसी दौरान होती है. 

5 मिनट 5 सेकंड का वो रोमांटिक गाना... जो 30 साल से बना हुआ है लाखों लोगों का फेवरेट, आज भी 90s की प्लेलिस्ट में है शामिल 

कहानी देख फूट-फूटकर रोए लोग

धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल जाता है. कहानी में मोड़ तब आता है जब वाणी को एक अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी का पता चलता है. जिसके चलते वो बार-बार बातें, चीजें और लोगों को भूल जाया करती है. इसके बाद फिल्म प्यार, सैक्रिफाइस और यादों की लड़ाई को बेहद इमोशनल तरीके से दिखाती है. जब ये फिल्म सिनेमाघरों में चल रही थी तो लोग थिएटर्म में खूब रोए, जिसके ढेरों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. इस फिल्म की सबसे खास बात इसका दिल छू लेने वाला म्यूजिक है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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फिल्म के 7 गानों ने रचा इतिहास 

इस फिल्म में टोटल 7 गाने हैं, जिनमें ‘सैयारा’, ‘बरबाद’, ‘तुम हो तो’, ‘हमसफर’, ‘धुन’, ‘सैयारा (रीप्राइज फीमेल)’ और ‘बरबाद (रीप्राइज़ फीमेल)’ शामिल है. इन सभी गानों को मिथुन, तनिष्क बागची, विशाल मिश्रा, सचेत परंपरा और फहीम अब्दुल्ला जैसे संगीतकारों ने मिलकर बनाया है. फिल्म का पूरा एल्बम 4 जुलाई, 2025 को रिलीज हुआ था और रिलीज से पहले ही इसके गाने सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे थे. खासकर रोमांटिक गानों को युवाओं ने काफी पसंद किया. फिल्म के कुछ गाने बड़े हिट साबित हुए. 

आज भी OTT पर ट्रेंड करती है ये फिल्म 

इन गानों में ‘सैयारा’, ‘धुन’ और ‘तुम हो तो’ सबसे आगे रहे. टाइटल ट्रैक ‘सैयारा’ को यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज मिले और यह लंबे समय तक ट्रेंड में रहा. वहीं ‘धुन’ और ‘तुम हो तो’ भी म्यूजिक लवर्स के बीच खूब पॉपुलर हुए. इन गानों की वजह से फिल्म को एक अलग पहचान मिली और इसका म्यूजिक एल्बम 2025 के सबसे बड़ा चार्टबस्टर साबित हुआ. इतना ही नहीं, करीब 35 से 40 करोड़ में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 570 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. IMDb पर इसे ठीक-ठाक रेटिंग मिली है और इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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