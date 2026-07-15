57,72,87,60,000 करोड़ का मालिक... हॉलीवुड का मेगास्टार, फिर क्यों फहाद फासिल ने दिखाया उसकी फिल्म 'डिगर' को ठेंगा?

बॉलीवुड के अक्षय कुमार की तरह हॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले टॉम क्रूज अब एक नए अवतार में लोगों के सामने आने वाले हैं. वे बहुत जल्द एक डार्क कॉमेडी फिल्म 'डिगर' में दिखाई देंगे, जिसमें उनका लुक इतना बदला हुआ है कि पहली नजर में उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा. इस फिल्म में टॉम क्रूज एक बहुत अमीर सीईओ का रोल प्ले कर रहे हैं. ये फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों और आईमैक्स में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. फिल्म में कई बड़े सितारे भी नजर आएंगे.
इस फिल्म में एक खास किरदार मशहूर ब्रिटिश एक्टर रिज अहमद निभा रहे हैं, जो फिल्म में टॉम क्रूज के बहुत करीबी बने हैं. लेकिन हाल ही में ये दिलचस्प खबर सामने आई है कि रिज अहमद से पहले ये रोल मलयालम सुपरस्टार फहाद फासिल को ऑफर किया गया था, लेकिन फहाद ने इस किरदार के लिए बकायदा ऑडिशन भी दिया था. सिर्फ फहाद ही नहीं, बल्कि भारत के मशहूर एक्टर और स्टैंडअप कॉमेडियन वीर दास ने भी इस रोल को पाने के लिए काफी कड़ी मेहनत की थी और ऑडिशन दिया था.
अपने हालिया इंटरव्यू में फहाद ने इस बारे में खुलकर बात की और बताया कि फिल्म 'डिगर' के डायरेक्टर अलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु उनके बोलने के तरीके यानी एक्सेंट से पूरी तरह सहमत नहीं थे. डायरेक्टर चाहते थे कि फहाद अपने अंग्रेजी बोलने के अंदाज को सुधारने के लिए करीब तीन-चार महीने अमेरिका में बिताएं. सबसे बड़ी बात ये थी कि इस ट्रेनिंग पीरियड के लिए फहाद को कोई फीस या पैसे नहीं दिए जा रहे थे. यही बड़ी वजह थी, जिसके चलते फहाद ने टॉम क्रूज की फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया.
'पुष्पा' से पहचान बनाने वाले फहाद फासिल ने एक बातचीत के दौरान बताया कि अगर उन्हें उस काम के पैसे मिलते, तो वे तुरंत तैयार हो जाते. लेकिन फिल्म के बिजनेस से जुड़ी शर्तें उन्हें सही नहीं लगीं. फहाद के मुताबिक, सिर्फ एक एक्सेंट सीखने के लिए बिना पैसों के इतनी मेहनत करने का जुनून उनके अंदर नहीं था. उन्होंने वीडियो कॉल पर हुए ऑडिशन के बारे में बताया कि बातचीत के दौरान ही डायरेक्टर को समझ आ गया था कि उन्हें जिस तरह के कलाकार की तलाश है, वो फहाद फासिल नहीं हैं.
फहाद फासिल का मानना है कि उनकी जिंदगी में जो भी बड़े और खास मौके आए हैं, वे सब मलयालम सिनेमा की वजह से ही मिले हैं. इसलिए वे आगे भी अपने करियर की हर बड़ी शुरुआत मलयालम फिल्मों से ही करना चाहते हैं. वे इस काम के लिए कभी केरल छोड़कर नहीं जाना चाहते. फहाद ने साफ किया कि अगर भविष्य में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है, जो उनकी पहचान को एक नया मुकाम दे सके, तो वे यही चाहेंगे कि वो फिल्म भी उनकी अपनी मातृभाषा मलयालम में ही बनी हो.
दूसरी तरफ, भारत के मशहूर कॉमेडियन वीर दास भी इस बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते-बनते रह गए. जब टॉम क्रूज की फिल्म 'डिगर' का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज हुआ, तब वीर दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने बताया था कि उन्होंने इस फिल्म के लिए एक नहीं बल्कि दो बार ऑडिशन दिया था और रोल पाने की पूरी कोशिश की थी. हालांकि, किस्मत ने साथ नहीं दिया और आखिरी फैसला रिज अहमद के पक्ष में गया. वीर दास ने बाद में अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया था.