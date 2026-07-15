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57,72,87,60,000 करोड़ का मालिक... हॉलीवुड का मेगास्टार, फिर क्यों फहाद फासिल ने दिखाया उसकी फिल्म 'डिगर' को ठेंगा?

FaFa Vir Das Rejected Tom Cruise Digger​: हॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले टॉम क्रूज अपनी नई डार्क कॉमेडी फिल्म ‘डिगर’ में बिल्कुल नए अवतार में नजर आने वाले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में एक बेहद खास रोल फहाद फासिल को ऑफर हुआ था, जिसके लिए वीर दास भी रिजेक्ट हो चुके थे.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 15, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:02 PM IST
57,72,87,60,000 करोड़ का मालिक... हॉलीवुड का मेगास्टार, फिर क्यों फहाद फासिल ने दिखाया उसकी फिल्म 'डिगर' को ठेंगा?
Image Credit: FaFa Vir Das Rejected Tom Cruise DiggerSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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