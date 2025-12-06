शादी के 10 साल बाद क्यों भारत लौटी थीं माधुरी दीक्षित? धक-धक गर्ल ने बताई अमेरिका छोड़ने की असली वजह, कहा- 'यूएस में थीं सपनों की दुनिया...'

Madhuri Dixit: बॉलीवुड इंडस्ट्री की धक-धक गर्ल से मशहूर माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्रीराम नेने ने शादी करने के बाद लाखों लोगों के दिलों को तोड़ दिया था. शादी के बाद उन्होंने अमेरिका में बसने का फैसला किया था, लेकिन साल 2011 में हसीना भारत लौट आई थीं. अब सालों बाद अपनी मजबूरियों को लेकर उन्होंने खुलासा किया है. माधुरी ने बताया कि आखिर क्यों वह 'सुकून वाली जिंदगी' छोड़ने को मजबूर थी.
Madhuri Dixit: बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित के लाखों चाहने वाले हैं. हसीना ने 90 के दशक में सफलता की वो ऊंचाइयां हासिल की, जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है. लेकिन अपने करियर के पीक पर हसीना ने साल 1999 में डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी करके अचानक अमेरिका में सेटल होने का फैसला किया. करीब एक दशक तक यूएस में रहने के बाद जब दोनों भारत लौट आए तो फैंस के मन में सवाल था कि आखिर इतने साल बाद उन्होंने भारत वापस आने का फैसला क्यों किया?
'सुकून' छोड़ भारत क्यों लौटीं माधुरी दीक्षित?
हाल ही में माधुरी दीक्षित ने रणवीर अल्लाहबादिया के यूट्यूब पॉडकास्ट ‘द रणवीर शो’ में खुलासा किया. उन्होंने बताया कि यूएस में जीवन काफी 'अद्भुत और शांतिपूर्ण' था. लेकिन उन्हें भारत वापस आना पड़ा. इसके पीछे उनकी कुछ मजबूरियां थी. उन्होंने अपनी मजबूरियों का भी खुलासा किया. माधुरी दीक्षित ने बताया कि 'अमेरिका में मेरी जिंदगी सपनों जैसी थी. बच्चे मेरे पास थे, हर पल उनके साथ बिताती थी. पार्क ले जाना, खेलना, सब कुछ... लेकिन कई चीजें घटीं. मेरे माता-पिता मेरे साथ रहते थे, भाई-बहन भी यूएस में ही हैं. राम का परिवार भी वहीं, लेकिन माता-पिता की उम्र बढ़ रही थी, वे भारत लौटना चाहते थे. मेरी पूरी जिंदगी और करियर में वे मेरे साथ थे, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी.'
ये थी दूसरी वजह
धक-धक गर्ल ने आगे बताया कि 'दूसरी वजह मेरा काम था. मैं भारत आती, शूटिंग करती और वापस चली जाती. दूरी बहुत मुश्किल हो रही थी. नेने को भी लगता था कि उनके पास आने वाले मरीज बेहद खराब हालत में होते हैं. वे शुरुआती स्टेज में समस्या पकड़ना चाहते थे. इसलिए उन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करने का फैसला किया, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए. हम दोनों को ही लगता था कि ये एक कॉलिंग है, सब कुछ फिट बैठ रहा था.' माधुरी दीक्षित ने स्वीकारा कि विदेश में रहते हुए वे भारत को बहुत मिस करती थीं. इसलिए परिवार के लिए भारत लौटना बेस्ट फैसला लगा.
साल 1999 में की शादी
बता दें कि माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्रीराम नेने ने 17 अक्टूबर 1999 को दक्षिण कैलिफोर्निया में उनके भाई के घर हुई थी. दोनों की मुलाकात माधुरी के भाई ने कराई थी. 6 महीने तक दोनों ने एक-दूसरे को डेट किया था और फिर शादी करने का फैसला किया था. अब कपल दो बेटों अरिन और रयान के पेरेंट्स हैं. करीब 10 साल अमेरिका में रहने के बाद कपल साल 2011 में मुंबई वापस आए थे. वहीं माधुरी के वर्कफ्रंट की बात करें तो हसीना जल्द ही वेब सीरीज 'मिसेज देशमुख' में नजर आने वाली हैं.
