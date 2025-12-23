Advertisement
trendingNow13051219
Hindi Newsबॉलीवुड58 साल का वो सुपरस्टार, 3 फिल्मों में निभाए असली नाम के किरदार, एक फिल्म का नाम तो फैंस भी भूल चुके

58 साल का वो सुपरस्टार, 3 फिल्मों में निभाए असली नाम के किरदार, एक फिल्म का नाम तो फैंस भी भूल चुके

Akshay Kumar Movies: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार करीब 35 साल से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. एक्टर अब तक अपने करियर में 3 फिल्मों में असली नाम के साथ नजर आ चुके हैं. इनमें से एक फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी, जबकि एक का उनके फैंस को नाम तक भी नहीं पता होगा. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 23, 2025, 10:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्षय कुमार
अक्षय कुमार

Akshay Kumar Movies: बॉलीवुड इंडस्ट्री में खिलाड़ी के नाम से मशहूर अक्षय कुमार के लाखों फैंस है. अक्षय इंडस्ट्री के ऐसे एक्टर हैं जो साल में करीब 4-5 फिल्में करते हैं. इस साल भी अक्षय कुमार ने 4 फिल्मों में काम किया है. साल 1991 से लेकर अब तक अक्षय कुमार फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. अपने करियर में अब तक करीब 150 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. अक्षय के 34 साल के किरयर में उन्होंने तीन ऐसी फिल्में की है, जिनमें उन्होंने अपने असली नाम का किरदार निभाया. आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं. इनमें से एक फिल्म का तो आप नाम भी नहीं जानते होंगे. 

तीन फिल्मों में निभाया असली नाम का किरदार 
आज हम अक्षय कुमार की उन फिल्मों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनमें अक्षय ने अपने असली नाम के किरदार को निभाया है. अक्षय के जो बहुत बड़े फैंस है वो तो उनका असली नाम जानते ही होंगे. दरअशल, अक्षय का असली नाम राजीव भाटिया है. बॉलीवुड में डेब्यू से पहले उन्होंने अपना नाम बदला था. राजीव भाटिया से उन्होंने अपना नाम अक्षय कुमार रखा था. अक्षय ने अपनी तीन फिल्मों में अपने असली नाम यानी राजीव का किरदार निभाया है. चलिए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में-

इस पहली फिल्म को नहीं जानते होंगे आप
अक्षय कुमार ने सबसे पहले राजीन नाम का किरदार फिल्म 'इक्के पे इक्का' में निभाया था. यह फिल्म साल 1994 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उनके साथ शांतिप्रिया, अनुपम खेर, मौसमी चटर्जी, पंकज धीर और गुड्डी मारुति जैसे सितारे नजर आए थे. बहुत ज्यादा लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं. इसके बाद अक्षय ने साल 2004 में आई फिल्म 'अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों' में राजीन नाम का किरदार निभाया था. इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन और बॉबी देओल भी लीड रोल में नजर आए थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

वेलकम में भी निभाया असली नाम का किरदार
वहीं अक्षय कुमार अपनी सुपरहिट फिल्म 'वेलकम' में भी राजीव नाम के किरदार में नजर आए थे. वेलकम साल 2007 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा अनिल कपूर, फिरोज खान, परेश रावल, आनंद राज, शेरवरी वकील, नाना पाटेकर, मल्लिका शेरावत और कैटरीना कैफ जैसे सितारे नजर आए थे. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Akshay Kumar

Trending news

'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामना बेचने वालों के साथ बदसलूकी
Christmas 2025
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामना बेचने वालों के साथ बदसलूकी
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
Aravalli hills
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
National News
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
West Bengal Politics
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
arrested in spying case
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
priyanka gandhi
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
Rahul Gandhi Berlin Remarks
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
Kerala Bird Flu Alert
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी