अक्षय कुमार की कार का हुआ एक्सीडेंट, ऑटो-रिक्शा से टकराई, सड़क पर मचा हड़कंप, VIDEO

Akshay Kumar Car Accident: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार की कार की टक्कर ऑटो रिक्शा के साथ हो गई, जिसके बाद सड़क पर हड़कंप मच गया. वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि एक्सीडेंट के बाद उस जगह पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग ड्राइवर को पानी पिला रहे है. इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये अक्षय कुमार की कार है. हालांकि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि ये कार अक्षय कुमार की ही है. इस हादसे के दौरान अक्षय कुमार उस कार में मौजूद नहीं थे.

देखें वायरल वीडियो

अक्षय कुमार की सिक्योरिटी कार का एक्सीडेंट

जानकारी के मुताबिक, अक्षय कुमार की सिक्योरिटी कार का एक्टर के जुहू वाले घर के पास एक रोड एक्सीडेंट हो गया. शुक्र है, यह घटना मामूली थी और कार में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है. सूत्रों के मुताबिक, इस एक्सीडेंट से थोड़ी हलचल हुई, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ.

कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला

इस हादसे का एक वीडियो वायरल भिवानी नाम के इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. क्लिप में देखा जा सकता है कि कार पलट गई है और आस-पास मौजूद लोग अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं. हादसे के तुरंत बाद मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को संभाला और जल्द ही सब कुछ कंट्रोल में कर लिया. अब तक अक्षय ने इस हादसे पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.