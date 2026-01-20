अक्षय कुमार ही नहीं, ये सेलेब्रिटी भी हो चुके सड़क हादसों का शिकार, बाल-बाल बची थी जान!

Akshay Kumar Road Accident: मुंबई के जुहू इलाके में अभिनेता अक्षय कुमार के सिक्योरिटी काफिले की कार से जुड़ा सड़क हादसा सुर्खियों में बना हुआ है. इस हादसे ने एक बार फिर इस बात पर ध्यान खींचा है कि चाहे आम इंसान हो या सेलिब्रिटी, सड़क हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं. सोमवार रात करीब 8:30 बजे हुए इस एक्सीडेंट में अक्षय कुमार की सिक्योरिटी में चल रही इनोवा कार को पीछे से एक मर्सिडीज ने टक्कर मार दी. टक्कर के बाद इनोवा आगे चल रहे एक ऑटो-रिक्शा से जा भिड़ी, जिससे ऑटो पलट गया. इस हादसे में ऑटो चालक और एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना इस हादसे में पूरी तरह सुरक्षित रहे, क्योंकि वे काफिले की दूसरी गाड़ी में सवार थे. पुलिस ने मर्सिडीज चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कई सेलेब्स का सड़क हादसा बन चुका सुर्खियां

अक्षय कुमार के अलावा कई ऐसे सेलेब्रिटी रहे हैं, जिनके साथ हादसे हुए हैं. बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही भी एक कार एक्सीडेंट में घायल हुई थीं. यह हादसा मुंबई के अंबोली इलाके में लिंक रोड के पास हुआ था, जब नोरा अपनी कार से सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने जा रही थीं. इस दुर्घटना में नोरा को मामूली चोटें आईं और उन्हें फर्स्ट एड के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने इस मामले में 27 वर्षीय विनय सकपाल नाम के युवक को गिरफ्तार किया, जिस पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने और रैश ड्राइविंग का आरोप लगा. खास बात यह रही कि हादसे के बावजूद नोरा फतेही ने हिम्मत दिखाते हुए उसी शाम फेस्टिवल में परफॉर्म किया.

टीवी इंडस्ट्री भी सड़क हादसों से अछूती नहीं

टीवी इंडस्ट्री भी सड़क हादसों से अछूती नहीं रही है. 'बिग बॉस ओटीटी' फेम, 'कुमकुम भाग्य' और 'नागिन' जैसे शोज से पहचान बनाने वाले अभिनेता जीशान खान की गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. यह हादसा वर्सोवा इलाके में हुआ, जब जीशान अपनी ब्लैक कार से कहीं जा रहे थे. सामने से आ रही एक ग्रे कार से उनकी गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि उनकी कार के एयरबैग तक खुल गए. गनीमत रही कि जीशान को कोई गंभीर चोट नहीं आई. हादसे के बाद उन्होंने खुद नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई.

विदेशों में रहने वाले सेलेब्रिटी भी हुए हादसों का शिकार

विदेशों में रहने वाले सेलेब्रिटी भी ऐसे हादसों से सुरक्षित नहीं हैं. बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रंभा, जिनका असली नाम विजयलक्ष्मी है, कनाडा में एक गंभीर कार दुर्घटना में बची थीं. हादसे के वक्त कार में रंभा के साथ उनके बच्चे और नैनी मौजूद थे. इस दुर्घटना में सभी सुरक्षित रहे, लेकिन उनकी छोटी बेटी साशा को एहतियातन अस्पताल में भर्ती कराया गया. रंभा ने खुद इंस्टाग्राम पर हादसे की तस्वीरें शेयर कर फैन्स से बेटी के लिए दुआ करने की अपील की थी. तस्वीरों में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त नजर आई, जिससे हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

साउथ के सुपरस्टार और मशहूर रेसर अजित कुमार भी पुर्तगाल में हुए एक एक्सीडेंट के चलते चर्चा में आए थे. यह हादसा मोटरस्पोर्ट इवेंट के प्रैक्टिस सेशन के दौरान रेसिंग ट्रैक पर हुआ. अजित कुमार ने खुद एक इंटरव्यू में इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक्सीडेंट छोटा था और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ. इससे पहले जनवरी महीने में दुबई में 24एच दुबई 2025 रेस की प्रैक्टिस के दौरान भी उनकी पोर्श कार बैरियर से टकरा गई थी. (एजेंसी)