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Hindi Newsबॉलीवुडस्कूल में 3 बार फेल हुए थे अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त के साथ खोले पुराने राज, फैंस रह गए हैरान

स्कूल में 3 बार फेल हुए थे अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त के साथ खोले पुराने राज, फैंस रह गए हैरान

Akshay Kumar: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म जल्द ही 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इसके साथ ही वह अपने टीवी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' को भी होस्ट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से मिलवाया.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 09, 2026, 06:57 PM IST
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स्कूल में 3 बार फेल हुए थे अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त के साथ खोले पुराने राज, फैंस रह गए हैरान

Akshay Kumar: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार फिल्मों में काम करने के साथ-साथ इन दिनों क्विज रियलिटी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' को भी होस्ट कर रहे हैं. हाल ही में अक्षय के शो में उनका एक स्कूल का दोस्त पहुंचा, जो ऑडियंस में बैठा हुआ था. अक्षय ने तमाम लोगों से अपने बचपन के दोस्त को मिलवाया और इस दौरान स्कूल के गोल्डन दिनों को भी याद किया. आज अक्षय भले ही सिनेमा के सुपरस्टार हैं, लेकिन स्कूल के दिनों में वह बैकबेंचर हुआ करते थे.

स्कूल में 3 बार फेल हुए हैं अक्षय कुमार

शो होस्ट करने के दौरान अक्षय कुमार ने ऑडियंस की तरफ इशारा करते हुए बताया कि जिनेश मेरा किंडरगार्डन के वक्त का दोस्त है. हम दोनों साथ में केजी से लेकर नौवीं तक पढ़े थे. एक्टर के दोस्त कहते हैं, 'हम लोग केजी से साथ में हैं और केजी से नौवीं क्लास तक हम लोग तीन-तीन बार फेल हुए हैं.'

दोस्त के साथ अक्षय ने किया हंसी-मजाक

इस दौरान अक्षय कुमार ने अपने बचपन के दोस्त के साथ काफी हंसी-मजाक किया. अक्षय ने जिनेश से पूछा कि तुम इतना फेल क्यों होते थे? इस पर जिनेश ने जवाब दिया, 'मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करता था और उसकी वजह से ऐसा होता था.' इस दौरान अक्षय ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'जिनेश की बचपन की हॉबी थी कि वह लड़कियों को देखने के लिए साइकिल से घूमते थे.' इस पर जिनेश ने ऑडियंस से सवाल किया, 'क्या लगता है, मैं देखता था या ये?'

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'भूत बंगला' का फैंस को इंतजार

बता दें कि इन दिनों अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन में भी जुटे हुए हैं. इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है और इसमें अक्षय के साथ वामिका गब्बी लीड रोल में नजर आएंगी. इनके अलावा तब्बू, राजपाल यादव, परेश रावल, राजेश शर्मा और दिवंगत एक्टर असरानी भी नजर आएंगे. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे फैंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म सिनेमाघरों में 17 अप्रैल को दस्तक देगी.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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