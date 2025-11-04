Advertisement
अक्षय कुमार ने शेयर किया स्पेशल वीडियो, बोले- ‘दिल से दिल तक… हमारी क्वीन कैटरीना’

Welcome to Jungle Glimpse: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का काफी बज बना हुआ है. इस बीच फिल्म से एक्टर ने दिशा पाटनी का एक धांसू लुक आउट हुआ है. इस दौरान अक्षय कुमार ने कैटरीना कैफ को लेकर भी बड़ी बात कही है.   

Nov 04, 2025, 09:22 PM IST
'वेलकम टू द जंगल'
'वेलकम टू द जंगल'

Akshay Kumar Heartfelt Message to Katrina Kaif: बॉलीवुड में कुछ फिल्में और गाने ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों में हमेशा बसे रहते हैं. ऐसे ही एक गाने को लेकर मंगलवार को अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक खास वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड स्टार कटरीना कैफ को याद किया. यह वीडियो सिर्फ नए गाने का हिस्सा नहीं है, बल्कि पुराने समय की यादों का भी जश्न है. 

कटरीना कैफ को अक्षय कुमार ने किया याद 
वीडियो में अक्षय कुमार के साथ दिशा पटानी नजर आ रही हैं. दोनों का अंदाज मजेदार और एनर्जी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो में अक्षय कुमार दिशा का हाथ पकड़ते हुए चलते हैं और फिर उनके साथ डांस करने लगते हैं. इस दौरान बैकग्राउंड में 'वेलकम' फिल्म का 'ऊंचा लंबा कद' गाना चल रहा होता है. वीडियो के आखिर में अक्षय कुमार यह कहते हुए सुनाई देते हैं, 'हम आपको याद कर रहे हैं, कटरीना.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'दिल से दिल तक... वाह, 18 साल'
इस वीडियो को पोस्ट करते हुए अक्षय ने लिखा, 'दिल से दिल तक... वाह, 18 साल हो गए, और यह गाना अब भी सबका फेवरट है. पुरानी यादों के साथ, दिशा और मैं... लेकर आ रहे हैं 'वेलकम टू द जंगल'… अपनी क्वीन कैटरीना को कभी नहीं भूलेंगे.' इस वीडियो को देखने के बाद फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि इस गाने का रीक्रिएटेड वर्जन फिल्म में देखने को मिलेगा. 

अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 
बता दें कि 'वेलकम टू द जंगल' फिल्म का निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं और इसमें अक्षय कुमार के साथ दिशा पटानी, रवीना टंडन, लारा दत्ता, संजय दत्त, सुनील शेट्टी और अरशद वारसी जैसे बड़े कलाकार हैं. यह फिल्म 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी है. पहली फिल्म 'वेलकम' साल 2007 में आई और दूसरी फिल्म 'वेलकम बैक' साल 2015 में आई. पहली फिल्म में कटरीना कैफ, अनिल कपूर, नाना पाटेकर, परेश रावल और मल्लिका शेरावत भी नजर आए थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता पाई थी. (एजेंसी)   

