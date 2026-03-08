कल आएगा अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' का टीजर? कहानी से उठेगा पर्दा, रिलीज डेट के पीछे छिपा दिलचस्प राज

Bhooth Bangla Teaser: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है. फिल्म को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. इसी बीच खबर आ रही है कि इस फिल्म का टीजर 9 मार्च को रिलीज किया जाएगा. सिनेमाघरों में फिल्म 10 अप्रैल को दस्तक देने वाली है. इस फिल्म में अक्षय फेमस निर्देशक प्रियदर्शन के साथ काम कर रहे हैं. दोनों की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी है.

19 मार्च को आएगा फिल्म का टीजर?

हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय की फिल्म 'भूत बंगला' का टीजर 9 मार्च को रिलीज किया जाएगा. इस तारीख को चुनने के पीछे एक खास वजह ये बताई जा रही है कि अक्षय के लिए नंबर 9 काफी लकी है. क्योंकि उनका जन्म 9 सितंबर को हुआ था और वो इस नंबर को शुभ मानते हैं. अक्सर अक्षय अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट और कई चीजों में इस नंबर को शामिल करते हैं. इसी वजह से फिल्म के मेकर्स ने टीजर 9 मार्च को रिलीज करने का फैसला किया है.

वहीं फिल्म को लेकर इंडस्ट्री में चर्चा है कि इसका ट्रेलर भी इसी महीने के आखिर तक रिलीज किया जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रेलर को 'धुरंधर: द रिवेंज' की थिएटर रिलीज के साथ जोड़ा जा सकता है, जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

25 साल बाद साथ आएंगे अक्षय-तब्बू

बता दें कि फिल्म 'भूत बंगला' से पहले अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन ने 'भूल भुलैया', 'हेरा फेरी' और 'गरम मसाला' जैसी फिल्मों में काम किया है. इन फिल्मों को फैंस आज भी काफी पसंद करते हैं. फिल्म 'भूत बंगला' में अक्षय और तब्बू एक साथ लगभग 25 साल बाद स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. इनके अलावा फिल्म में परेश रावल, वामिका गब्बी, मिथिला पालकर और राजपाल यादव जैसे सितारे भी नजर आएंगे.