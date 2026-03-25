26 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांस करेंगे अक्षय कुमार, एज गैप विवाद पर बोले हीरो, कहा- 'तो क्या है?'

Akshay Kumar On Age Gap: फिल्मों में सितारों के बीच अक्सर उम्र का फासला देखा जाता है और इस मामले को लेकर बहस भी होती रहती है. सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जैसे कई सितारे इसके निशाने पर आ चुके हैं. इस बार अक्षय कुमार पर सवाल उठाए जा रहे हैं. अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' में 58 साल के अक्षय कुमार और 32 साल की वामिका गब्बी साथ नजर आने वाले हैं. दोनों की उम्र में 26 साल का अंतर है और दोनों पर्दे पर रोमांस करने वाले हैं. ऐसे में इस मामले पर अब अक्षय कुमार ने अपना पक्ष रखा है.

एज गैप पर अक्षय ने रखा अपना पक्ष

हाल ही में एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने एज गैप लव स्टोरीज पर कहा, 'तो क्या है? क्या हमने पहले कभी देखा नहीं है? ये तो हॉलीवुड में भी होता है. कई बार ये स्क्रिप्ट की मांग होती है. कई लोग रियल लाइफ में अपने से बड़े या छोटे से शादी कर लेते हैं.'

निर्देशक प्रियदर्शन ने रखी अपनी राय

वहीं इस मामले पर फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन ने भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा, 'एमजीआर और एनटीआर जैसे लोग कहा करते थे कि असली उम्र और स्क्रीन की उम्र में बड़ा फर्क होता है. एक एक्टर की स्क्रीन पर जो उम्र दिखती है, वह उसकी असली उम्र से अलग हो सकती है, लेकिन लोग आपको स्क्रीन एज से भी स्वीकार करते हैं. मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है.'

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अक्षय कुमार ने की वामिका गब्बी की तारीफ

इसी बीच अक्षय कुमार ने एक्ट्रेस वामिका गब्बी की तारीफ करते हुए कहा, 'भूत बंगला की शूटिंग के दौरान मैं वामिका से पहली बार मिला था. वह बहुत अलग तरह से काम करती हैं. वह लगातार अपने सीन पढ़ती रहती हैं और रिहर्सल करती रहती हैं. अपने काम को लेकर वह बहुत सीरियस हो जाती हैं. तब्बू इनसे भी ज्यादा सीरियस हैं. विद्या एक फ्री एक्टर होने पर यकीन करती हैं, वह इतनी सीरियस नहीं हैं. उनके साथ तो पता भी नहीं चलता कि कब उन्होंने अपना सीन पूरा कर दिया. मैं उनके स्टाइल से अलग-अलग चीजें सीखता हूं. खासकर जब मैं नए कलाकारों के साथ काम करता हूं, तो मैं उन्हें काफी ऑब्जर्व करता हूं.'