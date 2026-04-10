कॉमेडी की दुनिया के असली बादशाह... बड़े पर्दे पर फिर तबाही मचाने को तैयार अक्षय-राजपाल की जोड़ी, पुरानी फिल्मों ने बनाया इन्हें आइकन

Akshay Rajpal Comedy Films: अक्षय कुमार और राजपाल यादव को कॉमेडी फिल्मों की सबसे मजेदार जोड़ियों में से एक माना जाता है. दोनों ने अपने-अपने अंदाज से दर्शकों को खूब हंसाया है. जब भी ये दोनों एक साथ किसी फिल्म में आते हैं, तो कहानी में कॉमेडी, कन्फ्यूजन और मस्ती अपने आप बढ़ जाती है. उनकी कॉमिक टाइमिंग और आसान बोलचाल वाली एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आती है. चाहे अकेले हों या साथ में, दोनों ने हमेशा दर्शकों का दिल जीता है. आज भी इनकी फिल्में टीवी पर आती हैं तो लोग रुककर देख लेते हैं. अब एक बार फिर दोनों को फिल्म ‘भूत बंगला’ में देखने का इंतजार किया जा रहा है.

फिर हेरा फेरी

फिल्म ‘फिर हेरा फेरी’ कॉमेडी की दुनिया की सबसे फेमस फिल्मों में से एक है. इसमें अक्षय कुमार ने ‘राजू’ का किरदार निभाया था और राजपाल यादव छोटे लेकिन मजेदार रोल में नजर आए थे. फिल्म की कहानी पैसों की गड़बड़ी और गलतफहमियों पर आधारित है. दोनों कलाकारों की बातचीत और हावभाव इतने मजेदार थे कि हर सीन हंसी से भर जाता था. दर्शकों को उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत पसंद आई. इस फिल्म ने कॉमेडी जॉनर में अपनी अलग पहचान बनाई और आज भी इसे लोग बार बार देखना पसंद करते हैं.

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भूत बंगला

आने वाली फिल्म ‘भूत बंगला’ को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है. इस फिल्म में अक्षय कुमार और राजपाल यादव एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं. दोनों की जोड़ी को पर्दे पर फिर से देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. फिल्म में डर और कॉमेडी का मिक्स देखने को मिलेगा. ट्रेलर में उनकी झलक से ही साफ है कि इसमें काफी हंसी मजाक और कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यह फिल्म भी उनकी पुरानी फिल्मों की तरह सुपरहिट साबित होगी और खूब मनोरंजन देगी.

गरम मसाला

फिल्म ‘गरम मसाला’ भी एक बहुत मजेदार कॉमेडी फिल्म थी. इसमें अक्षय कुमार ने ‘मैक’ का किरदार निभाया था और राजपाल यादव भी अहम कॉमेडी रोल में थे. पूरी फिल्म गलतफहमियों और मजेदार हालातों पर आधारित थी. दोनों कलाकारों की एक्टिंग और टाइमिंग ने हर सीन को खास बना दिया. उनकी छोटी छोटी बातों में भी हंसी छिपी होती थी. दर्शकों ने इस फिल्म को खूब पसंद किया और यह आज भी कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में याद की जाती है. इस फिल्म ने दोनों की जोड़ी को और भी फेमस बना दिया.

दे दना दन

‘दे दना दन’ एक ऐसी कॉमेडी फिल्म है जिसमें पैसों और कन्फ्यूजन का पूरा खेल दिखाया गया है. अक्षय कुमार और राजपाल यादव ने इसमें अपने किरदारों से खूब हंसी कराई. फिल्म में हालात इतने उलझे हुए होते हैं कि हर सीन में नया मजाक बन जाता है. दोनों की कॉमिक एक्टिंग ने फिल्म को और भी मजेदार बना दिया. उनकी नोकझोंक और अजीब हालात दर्शकों को खूब हंसाते हैं. यह फिल्म कॉमेडी लवर्स के लिए एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट पैकेज साबित हुई और इसे लोग आज भी याद करते हैं.

भागम भाग

फिल्म ‘भागम भाग’ में भी अक्षय कुमार और राजपाल यादव की जोड़ी ने कमाल कर दिया था. इस फिल्म में भागदौड़ और कन्फ्यूजन के बीच खूब कॉमेडी देखने को मिली. अक्षय ने ‘बंटी’ और राजपाल ने मजेदार अंदाज में अपना किरदार निभाया था. कहानी इतनी तेज और उलझी हुई है कि हर सीन में कुछ नया होता रहता है. दोनों की एक्टिंग ने फिल्म को और भी मजेदार बना दिया. दर्शकों ने इसे बहुत पसंद किया और यह एक हिट कॉमेडी फिल्म साबित हुई.

अक्षय कुमार और राजपाल यादव की जोड़ी

अक्षय कुमार और राजपाल यादव की जोड़ी ने कॉमेडी फिल्मों में अपनी अलग पहचान बना ली है. दोनों जब भी साथ आते हैं, तो दर्शकों को हंसने का पूरा मौका मिलता है. उनकी फिल्मों में सादगी, मस्ती और कन्फ्यूजन का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है. यही वजह है कि लोग आज भी उनकी पुरानी फिल्मों को पसंद करते हैं. आने वाली फिल्मों से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं. यह जोड़ी आने वाले समय में भी लोगों को इसी तरह हंसाती रहेगी और एंटरटेन करती रहेगी.