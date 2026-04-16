आप हमेशा याद आएंगे… 12 फिल्में और हर बार मास्टर क्लास, Bhooth Bangla रिलीज से पहले अक्षय कुमार को आई असरानी की याद, ऐसे दिया खास ट्रिब्यूट

डायरेक्टर प्रियदर्शन की कॉमेडी-हॉरर फिल्म ‘भूत बंगला’(Bhooth Bangla) 17 अप्रैल को थिएटर में रिलीज होगी, इस फिल्म का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जो की अब फाइनली खत्म होने वाला है. इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ-साथ तब्बू, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, मिथिला पालकर, असरानी और वामिका गब्बी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं. प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी लगभग 16 साल बाद साथ में वापसी कर रही है, जिनकी फिल्मों का हिट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिसके चलते कई लोग पहले से ही फिल्म के सफल होने की घोषणा कर चुके हैं.

वहीं फिल्म के रिलीज से महज एक दिन पहले अक्षय कुमार ने दिवंगत कलाकार असरानी के साथ अपने लंबे करियर को याद करते सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने एक्टर के साथ एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की है.

असरानी के साथ याद किया अपना लंबा सफर

अक्षय कुमार ने वेटरन एक्टर असरानी को ट्रिब्यूट देते हुए एक फोटो शेयर की, जिसमें दोनों शूटिंग के दौरान अपनी-अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के साथ उन्होंने एक इमोशनल कैप्शन लिखा, 'कभी-कभी एक तस्वीर सिर्फ यादों का टुकड़ा नहीं होती... एक पूरी जर्नी को समेटती है. ये पिक्चर हमारी ‘भूत बांग्ला’ की शूटिंग से है...असरानी जी के साथ मेरी दूसरी आखिरी फिल्म.’

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वेटरन एक्टर असरानी को दी श्रद्धांजलि

एक्टर ने अपने कैप्शन में आगे लिखा, ‘कुल 12 फिल्में हमने साथ की, और हर एक में मैंने उनसे कुछ नया सीखा…हर बार यह एक मास्टर क्लास की तरह था. कॉमेडी इतनी आसान लगती थी जब वो करते थे, लेकिन असल में वो एक मुश्किल काला है. असरानी जी उसके उस्ताद और हमेशा रहेंगे.’ उन्होंने आगे लिखा, ‘भूत बांग्ला’ कल रिलीज हो रही है... मेरे लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक याद है... एक श्रद्धांजलि है... एक सलाम है उस लीजेंड को असरानी जी, आप हमेशा याद आएंगे.’

एक्टर असरानी का निधन साल 2025 में 84 की उम्र में हो गया था, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए बेहतरीन किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं. उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग और कॉमेडी की परफेक्ट टाइमिंग से दर्शकों को हंसाया.