स्टार्स की नंबर 1 रेस पर अक्षय कुमार का तंज, बोले- ‘हम घोड़े नहीं, एक्टर हैं...’

Akshay Kumar On Actors Race In Bollywood: बॉलीवुड में एक्टर्स के बीच नंबर 1 बनने की दौड़ को लेकर सुपरस्टार अक्षय कुमार ने दो टूक बात कही है. उन्होंने एक इवेंट में कहा कि 'हम घोड़े नहीं हैं, एक्टर हैं.' इन दिनों एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं.
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Akshay Kumar On Actors Race In Bollywood: बॉलीवुड में अक्सर सितारों के बीच नंबर वन बनने की रेस की चर्चा होती रहती है. कौन नंबर 1 स्टार है, इस तरह के सवाल लंबे समय से उठते रहे हैं. फैंस भी अपने-अपने पसंदीदा सितारों को नंबर वन बताते हैं. कोई शाहरुख खान को तो कोई सलमान खान को बड़ा स्टार मानता है. वहीं कई लोगों का मानना है कि एक्शन किंग अक्षय कुमार हिंदी सिनेमा के नंबर 1 एक्टर हैं. ऐसी चर्चाएं पहले भी होती थीं और आज भी जारी हैं. अब अक्षय कुमार ने इस नंबर 1 की रेस पर खुलकर अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा कि हम एक्टर हैं, घोड़े नहीं.
दरअसल, सुपरस्टार अक्षय कुमार हाल ही में एक टीवी इवेंट में पहुंचे थे, जहां उनसे एक्टर्स के बीच होने वाली रेस को लेकर सवाल पूछा गया. उनसे पूछा गया कि क्या आज भी बॉलीवुड में 70 के दशक की तरह नंबर 1 और नंबर 2 की दौड़ होती है या इसका अब भी महत्व है? इस सवाल का जवाब देते हुए अक्षय कुमार ने कहा, 'नंबर 1, नंबर 2... ये महालक्ष्मी में अच्छा लगता है, जहां घोड़े दौड़ते हैं. यहां अच्छा नहीं लगेगा.
अक्षय कुमार ने आगे कहा, 'वहां (घोड़ेकी रेस) समझ आती है कि कौन नंबर 1 आया और कौन नंबर 9. लेकिन हम घोड़े नहीं हैं, हम एक्टर हैं. हमें बहुत काम मिलता है और हम बहुत काम करते हैं. अगर आप हमेशा नंबरों के बारे में सोचते रहेंगे तो अपना संतुलन खो बैठेंगे. इससे आपको खुशी नहीं मिलेगी. आप केवल यही सोचते रहेंगे कि मुझे ऊपर आना है. कभी-कभी इसी चक्कर में इंसान गलत फैसले भी ले लेता है.' उन्होंने आगे कहा,
'बस पानी की तरह रहिए. जीवन में अच्छे काम कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छा खाइए-पिए और प्यार से जिंदगी बिताइए. यही मेरे लिए सबसे जरूरी है.'
बता दें कि अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन में व्यस्त हैं. इस फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन ने किया है. फिल्म का टीजर काफी मजेदार है और दर्शकों ने इसे काफी पसंद भी किया है. फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा वामिका गब्बी, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, जिशू सेनगुप्ता, मनोज जोशी, राजेश शर्मा और मिथिला पाल्कर जैसे सितारे नजर आएंगे. इतना ही नहीं इस फिल्म में दिवंगत एक्टर असरानी भी नजर आएंगे. भूत बंगला असरानी की आखिरी फिल्म होगी.
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