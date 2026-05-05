चौथी बार साथ दिखेंगे अक्षय कुमार और विद्या बालन, केरल शूट खत्म कर शेयर किया खास पोस्ट, फोटो इंटरनेट पर वायरल

Akshay Kumar Vidya Balan Film: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और एक्ट्रेस विद्या बालन एक और फिल्म में काम करते नजर आएंगे. दोनों सितारों की इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी अनीस बज्मी ने ली है. अक्षय कुमार ने अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उनकी इस फिल्म का केरल शेड्यूल खत्म हो गया है और इसके साथ ही एक्टर ने अपने साथी कलाकारों और डायरेक्टर पर प्यार जताया है. आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा है. बताते चलें कि एक्टर अक्षय ने करीब दो सप्ताह पहले बताया था कि वह केरल में फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे हैं.

अक्षय कुमार ने शेयर किया पोस्ट

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने 5 मई को अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है. इस फोटो में उनके साथ विद्या बालन और राशि खन्ना नजर आ रही हैं. अक्षय कुमार ने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, 'केरल की शूटिंग पूरी हुई. खूबसूरत जगह पर अच्छे लोगों के साथ काम करने का मजा ही कुछ और है. कैमरे के पीछे की सारी मस्ती के लिए हमारे डायरेक्टर अनीस बज्मी को और मेरी को-स्टार्स विद्या बालन, राशि खन्ना, छोटा राजपाल और पूरी टीम को ढेर सारा प्यार. यह मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है.'

अक्षय ने शेयर किया था वीडियो

बता दें कि अक्षय कुमार ने बीती 23 अप्रैल को एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में अक्षय कुमार और विद्या बालन प्लेन में सवार होते नजर आए थे. अक्षय कुमार ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा था, 'अगला स्टॉप भगवान के देश यानी मैजिकल केरल में होने वाला है. अनीस बज्मी की अगली फिल्म मेरी और विद्या बालन की चौथी फिल्म है. मुझे उम्मीद है कि हमारी जोड़ी का लक बना रहेगा.'

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अक्षय, विद्या और राशि का वर्कफ्रंट

अक्षय कुमार, विद्या बालन और राशि खन्ना के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्हें आखिरी बार बॉक्स ऑफिस पर प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' में देखा गया था. उनकी यह फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में लगी हुई है. इस फिल्म से 14 साल बाद अक्षय कुमार ने प्रियदर्शन के साथ रीयूनियन किया है. वहीं विद्या बालन हाल ही में रितेश देशमुख के साथ फिल्म 'राजा शिवाजी' में नजर आई थीं. एक्ट्रेस राशि खन्ना जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म की सीरीज 'लुक्खे' में नजर आने वाली हैं.