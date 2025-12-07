माधुरी दीक्षित के घर में हुई शानदार महफिल, खास डिनर पार्टी में पहुंचे सितारे, सुभाष घई ने शेयर किया पोस्ट

Madhuri Dixit: बॉलीवुड में धक-धक गर्ल के नाम से मशहूर हसीना माधुरी दीक्षित और उनके पति डॉ श्रीराम नेने के घर डिनर पार्टी का आयोजन किया गया. इस खास मौके की कुछ तस्वीरें हाल ही में निर्देशक सुभाष घई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की.
Madhuri Dixit: 90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और उनके पति डॉ श्रीराम नेने अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं. हाल ही में कपल ने अपने घर एक शानदार डिनर पार्टी का आयोजन किया. इस खास पार्टी में बॉलीवुड और अन्य बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. दरअसल, रविवार (7 दिसंबर) को निर्देशक सुभाष घई ने अपने सोशल मीडिया पर इस पार्टी की कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें वे माधुरी और श्रीराम नेने के साथ नजर आ रहे थे.
सुभाष घई का पोस्ट इंटरनेट पर वायरल
निर्देशक सुभाष घई ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें वे एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और डॉ श्रीराम नेने और बाकी लोगों के साथ नजर आ रहे हैं. तस्वीर में सभी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट को शेयर करते हुए सुभाष घई ने कैप्शन में लिखा 'बीती शाम श्री राम और माधुरी दीक्षित ने घर पर जो डिनर पार्टी रखी थी, वह बहुत अलग थी. मैंने अलग-अलग फील्ड के पुराने दोस्तों जैसे हर्ष गोयनका, मिस्टर और मिसेज निशित देसाई और दूसरे प्यारे मेहमानों से बात की. मेरी बेटी मेघना घई पुरी को माधुरी का घर का डेकोर बहुत पसंद आया. इतने प्यार के लिए माधुरी और डॉ. राम नेने का शुक्रिया.'
पोस्ट पर फैंस कर रहे कमेंट्स
सुभाष घई का यह पोस्ट इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लोग जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बता दें कि सुभाष घई सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते हैं. सुभाष घई ने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर कई शानदार फिल्में दी है.
सुभाष घई और माधुरी दीक्षित वर्कफ्रंट
बता दें कि सुभाष घई ने अपने करियर की शुरुआत साल 1976 में आई फिल्म 'कालीचरण' से की थी. आज सुभाष घई किसी पहचान के मोहताज नहीं है. हाल ही में निर्देशक के व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल संस्थान के कॉलेज के छात्रों ने एक शॉर्ट फिल्म 'रॉकेट शिप' बनाई है, जिसमें एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर लीड रोल में हैं. वहीं माधुरी दीक्षित के वर्कफ्रंट की बात करें तो माधुरी जल्द ही ओटीटी वेब सीरीज 'मिसेज देशमुख' में नजर आने वाली है.
