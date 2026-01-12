आवारा कुत्तों के समर्थन में उतरा 58 साल का फेमस सिंगर, दान की 10 एकड़ जमीन, सुप्रीम कोर्ट से की ये अपील

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडआवारा कुत्तों के समर्थन में उतरा 58 साल का फेमस सिंगर, दान की 10 एकड़ जमीन, सुप्रीम कोर्ट से की ये अपील

Mika Singh: फेमस पंजाबी और बॉलीवुड गानों के मशहूर सिंगर मीका सिंह ने आवारा कुत्तों के लिए अपनी आवाज उठाई है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही आवारा कुत्तों को शहरों से हटाकर शेल्टर होम में भेजे जाने के बड़ा ऐलान किया है. 

Jan 12, 2026
आवारा कुत्तों के लिए सिंगर ने दान की 10 एकड़ जमीन
Mika Singh: फेमस पंजाबी और बॉलीवुड गानों के मशहूर सिंगर मीका सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार सिंगर अपने किसी गाने के वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से चर्चा में है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही आवारा कुत्तों को शहरों से हटाकर शेल्टर होम में भेजे जाने का बड़ा ऐलान किया था. ऐसे में अब फेमस सिंगर मीका सिंह ने ये ऐलान किया है कि वो खुद इन कुत्तों के लिए 10 एकड़ जमीन दान करेंगे. जहां कुत्तों की ठीक तरह से देखभाल हो सकेगी. 

एक्स पर शेयर किया पोस्ट 
फेमस सिंगर मीका सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी. इस पोस्ट में मीका ने लिखा 'मीका सिंह भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट से विनम्र अपील करते हैं कि कुत्तों की भलाई को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी फैसले से बचा जाए. मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास पर्याप्त जमीन है और मैं कुत्तों की देखभाल और रहने के लिए 10 एकड़ जमीन देने को भी तैयार हूं.'

सुप्रीम कोर्ट से की विनती 
सिंगर मीका सिंह ने पोस्ट में आगे लिखा 'मेरी सिर्फ इतनी सी विनती है कि कुत्तों की देखभाल के लिए सही स्टाफ और जिम्मेदार लोग उपलब्ध कराए जाएं. मैं कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने और उनकी सुरक्षा, सेहत और अच्छे जीवन से जुड़ी सभी जरूरतों के लिए अपनी जमीन देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं.'  

बता दें कि आवारा कुत्तों के द्वारा काटे जाने के कई केस सामने आए हैं. जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि सभी आवारा कुत्तों को शहरों से हटाया जाए और दूर शेल्टर होम में भेजा जाए. कोर्ट ने आवारा कुत्तों को कई सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बताया है. बीते दिनों से ये मुद्दा पूरे देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. कई लोगों मे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को गलत बताया और इस आदेश पर आक्रोश भी जताया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कई लोगों ने अपील भी की तो कुछ लोगों ने इस आदेश का समर्थन किया. वहीं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि उन्होंने कुत्तों को पूरी तरह सड़कों से हटाने का कोई आदेश नहीं दिया है. 

